渣打第三季基本溢利升44% 勝預期
文章日期：2021年11月2日 12:18
渣打集團（2888）公布第三季季績，除稅前基本溢利上升44%至10.75億元美元(下同)，勝市場預期，每股盈利上升9.5仙或70%至23.1仙。除稅前法定溢利9.96億元下同，按年飈升1.29倍。
季內收入上升7%至38億元，按固定匯率基準計算則上升5%。其中貿易業務收入上升13%，為2018年第一季度以來最大升幅；金融市場上升4%；財富管理理（不包括銀行保險）上升3%，而截至九月止九個月按年上升18%。今年第三季，淨息差為1.23%，按季上升1個基點。
季內，普通股權一級資本比率達14.6%高於13%至14%目標範圍；當中34個基點受惠於將在2022年1月1日取消的軟件補貼。
首三季計，渣打除稅前基本溢利為37.57億元，按年升39%；除稅前法定溢利為35.55億元，按年升72%。基本經營收入113.83億元，按年跌2%。
渣打料今年收入與去年相若
展望未來，集團預期今年的全年收入按固定匯率基準計算，將與去年的全年收入相若，而今年第四季將繼續降低。今年全年基本業務勢頭強勁，明年全年度收入可望重返增長率5%至7%的指引。
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