AlipayHK伙拍渣打推「Q Credit Card」 網上申請即批即用
文章日期：2021年11月2日 12:52
AlipayHK宣布與渣打銀行（2888）合作推出信用卡「Q Credit Card」，屬全港首張由電子錢包及銀行推出的實體及電子信用卡，為用戶帶來「即批即用即獎賞」體驗，進一步推動本港金融科技發展。
支付寶港澳台地區總經理李詠詩表示，近年電子消費愈見普及，電子錢包與信用卡成為創新型支付拍檔，適合現時大眾追求的消費體驗。另渣打香港個人、私人及中小企業銀行部主管王麗珠指，「Q Credit Card」結合了雙方在各自領域的專長及優勢，突破傳統的信用卡服務；AlipayHK擁有高達270萬活躍用戶，該行相信可透過「Q Credit Card」吸納及開拓新客戶，進一步強化渣打信用卡的市場領導地位。
用戶遞交申請時無需前往銀行或推廣攤位填寫申請表格，只需經AlipayHK App內的渣打銀行小程式，進入渣打銀行頁面並完成整個申請手續，即可批出電子信用卡。
推廣期內，凡成功申請及批核由渣打香港發行的「Q Credit Card」電子卡的用戶，即可自動獲得高達400元之迎新禮券。若使用「Q Credit Card」實體卡消費的話，另可再獲100元禮券，相關用戶更可額外獲高達10個AlipayHK印花獎賞，即每月最多可額外儲60個印花獎賞；每月首5次淘寶消費，享受免手續費優惠；而此卡一經批核即永久豁免年費。
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