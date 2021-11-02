基金公會：跨境理財通長遠可引數碼人民幣
文章日期：2021年11月2日 14:56
投資基金公會行政總裁黃王慈明出席數碼港創業投資論壇時表示，跨境理財通現時只是投資者透過銀行執行買賣產品，希望將來能夠放寬到可讓投資者獲取諮詢服務。此外，亦希望和監管機構合作，達到放寬投資產品類別及額度。
黃王慈明認為，長遠而言，跨境理財通可應用數碼人民幣。她指數碼人民幣受央行監管，制度之下小額匿名、大額依法可朔，理財通若應用數碼人民幣，央行可全面掌握投資者資訊，目前正在實行的額度限制，或有機會因而進一步放寬，且可藉此推動更多人民幣跨境使用。
AQUMON首席執行官及聯合創始人雷春然表示，香港將推出積金易平台，該公司冀提供算法技術推動、低成本的強積金相關酌投資工具。他又相信，將會有愈來愈多銀行及券商參與理財通。
金管局外事部主管梁靈智表示，大灣區會是未來經濟增長的推動力，本港投資者可利用跨境理財通捕捉大灣區增長，並認為跨境理財通對銀行、金融科技公司、投資者提供大量機遇，當局會繼續與內地監管部門緊密合作，以檢視未來進一步擴大計劃。
記者：胡學能
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