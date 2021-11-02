今年的金融科技周好像也有點破舊立新，因為從贊助到演講到研討會到展示區，誇張點說，香港半個幣圈都到齊了。外面柴犬幣忽然爆升、魷魚幣猶如遊戲，但一眾幣商與其他FinTech代表尤其是監管者又會否同場異夢？

NFT非同質化代幣大熱，為今年FinTech Week帶來話題，亦為幣商名正言順提供了入場券，甚至登堂入室，好像AAX作為加密幣交易所便安排NFT藝術品首度亮相，展出五個所謂「加密之神」的作品 ，聲稱是反思區塊鏈科技及加密貨幣熱潮及領軍人物。

筆者近日碰巧在網上見到（應該不是NFT藝術品） Bill Gates及Buffett 兩位天神(升上神枱?)為Elon Musk加冕首富的影像，可謂意味深長。似乎由華爾街到矽谷，大家都仍需要或喜歡有人「做主」。

當然，僅透過 Twitter 推文便引發大眾輿論及投資者情緒，從而左右資產價格；或只憑其對趨勢的洞察力和智力，就被當作先知（insider?）來「造神」，從金融角度看是過於簡單兒嬉了，可能只有中本聰自己才可被公認為神的存在。但筆者自認非藝壇中人，加上NFT新浪潮，藝高人膽大，就更加難以點評了。

以人論人，以Elon Musk的智慧及膽識，豈只限於電動車？或許造車只是資本市場最易形象化及令人信服的投資故事。有朝一日其要完全淡出Tesla也不為奇，反正有了穩定現金流，讓他有本錢做出其他更傳奇的故事。而有本地評論趁Tesla 新高吹捧Elon Musk的曠世奇才，同時卻懷疑加密貨幣前景，此刻看來是帶點精神分裂。

藝術品以外， NFT匯入猶如遊戲開發的概念也值得探討，早前區塊鏈遊戲獨角獸Animoca Brands公布增持了加密幣交易平台Kikitrade，成為其第二大股東，明顯便是部署共同推動 GameFi （Game Finance）和NFT市場的發展。

不論是以虛入實，藉區塊鏈的加密功能為定位，透過虛擬技術提供商業用途，抑或以實入虛，為傳統藝術品及遊戲鑄上NFT的加密幣色彩，最重要的是想辦法向外界解釋清楚 - 與其大談如何為投資者創造價值，不如先理清市場誤解，分析得著及風險。

當然，NFT弄成藝術品拍賣，交易及對價等環節仍牽涉不同幣種的轉化及往還（即類似flash loan），宜先確保透明度及公正性，避免因有wash trade之嫌而遭抽秤。NFT買賣或許已做足KYC，但透過去中心化DeF（(Decentralised Finance）概念而進行的「幣貸」操作，卻有機會被人做文章，可能連NFT相關交易平台都要de facto跟現時銀行AML一樣。

以幣論幣，在明爭市值之餘，NFT又是加密幣之間的暗鬥，因為最大「市閘」、接受以太幣的OpenSea，近日被指受到其他買賣平台的威脅，像使用SOL幣的FTX，令交易更加流通，或許變相能夠解決一旦藝術家名氣不夠而可能出現的NFT作品有價無市現象。

內地由「互聯網+」到「互聯網-」，加密貨幣被去中國化，未稱霸世界卻先內部淘汰，筆者看來，反而掃除了最大投資安全隱患，令虛幣成為可選擇資產之一，產品遍地開花。但問題是香港終究會跟隨內地加緊監管，好像富途的「無牌駕駛」（持境外牌在香港這個境外地方服務境內客戶？)，選擇性地寬科技而限金融，literally僭用了初創的努力及成績，卻沒有作人性化的官商合作管理，真正認受它們的資格，單煎何太急？

正當香港跟內地「清零」，最新消息是新加坡都主張與加密幣共存。無論如何，NFT發展加強虛幣作為交易媒介的功能，且成為今年幣圈發展的重要一頁，也助攻令棄（港？）股換幣成新常態。虛擬資產本地發牌要如何發展，若沒有適切答案，恐怕今年可能是幣圈最後一次正式參與FinTech Week，安心出走！

久利生

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