資料顯示，東亞銀行（0023）及新創建（0659）是於2017年完成出售卓佳集團予璞米，當年總代價為64.697億港元。事隔4年璞米將卓佳以214.79億港元轉手，賺幅達2.32倍。卓佳行政總裁楊斌官表示，該公司在過往5年，已將收入增加2倍，亦將除息稅、折舊及攤銷前盈利提高2.5倍。他們期待與BPEA合作，有信心今次新的伙伴能夠促使卓佳進一步駒動增長及達到更高的高峰。

卓佳是在2000年成立，為在亞洲地區並具領導性的商業擴充專家，擁有環球的知識及在地的商業、企業、投資者、人力資源及工資、企業信託及債務服務，及管治顧問的專長。現時卓佳在全球服務約5萬名客戶，超過40%是財富環球500公司為其客戶，並幫助公司及企業家成立及將生意擴展至新的法域地區。其每天有超過2800名職員遍布21個市場及法域。

BPEA透過投資環球企業服務供應商Vistra，已具備經驗，並且處於良好位置去將成功的創造價值策略，經卓佳去複製。BEPA會支持卓佳的管理團隊去加強在亞洲地區的領導性地位。卓佳在區內強的據點覆蓋，正處於策略性的位置去迎合來自亞洲地區的信託或公司服務供應商的需求，達致有機性增長。同時由於市場高度分散，因此正提供顯著的整合機會。卓佳已自2017年起，進行超過10項收購交易。

BPEA董事總經理Nicholas Macksey指出，今次投資卓佳會由最新成立的基金去獨立管理，借助BEPA的經驗去支持卓佳的增長。他們期待與卓佳的管理團隊去物色擴張機會並實現持續增長。卓佳行政總裁楊斌官表示，卓佳今天獲具領導性的亞洲私募基金BPEA收購，會繼續他們的轉型增長故事。此前卓佳與璞米結成管理伙伴，更對卓佳的發展帶來無比價值。璞米合伙人Robin Bell-Jones稱，過去5年能夠與卓佳的團隊伙拍，共同將卓佳由一傳統品牌的公司，轉型成為橫跨及滲入亞洲地區的企業，並正加速增長，吸引更多人材、改進數碼化能力，及增加新業務線。

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