賀方德又指，宏觀經濟環境所支持的集團首季表現，加強了集團對早前所表明今年全年收入以固定匯率計算會跟去年相若的信心。而今年業務動力強勁亦給予集團信心，集團由明年開始，收入增長會重返中期指引5%至10％的範圍。他亦提到集團部分業務正面對工資上升壓力，尤以亞洲部分地方的財富管理。

被問到中港就疫情清零策略會否影響集團展望，賀方德認為，國家或地區追求對新冠病毒零容忍，顯然是高標準（high bar），每國對此有不同看法，香港在控疫方面的禁制嚴格，然而集團在香港的業務有強勁表現，集團會留意這些禁制未來會如何放寬。

記者：胡學能

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