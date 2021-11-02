恒指今早高開454點，早段曾位升485點，早市仍能保持向上，但午後進一步由升轉跌，低位跌123點，全日高低波幅609點。

恒指收市跌54點或0.22%，報25099點，成交金額1460億元，較上日增加8.08%，是10月21日1479.59億元成交後最多；國指跌35點或0.4%，報8863點。恒生科技指數收報6314點，升0.56%。

恒指、科指開市時仍呈20天線升穿50天線的黃金交叉，及一舉升穿兩條移動平均線，但收市已全數消失，移動平均線未有升穿，且指數雙收於其下。恒指20天線(25286.43點)、50天線(25287.18點)；科指20天線(6363.82點)、50天線(6390.84點)。

藍籌21隻升，37隻下跌，2隻無升跌。比亞迪（1211）升3.62%，收報297.6元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升1.35%，收報271元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻29點；中信（0267）跌6.36%，收報7.36元，是跌幅最大的藍籌。招商銀行（3968）跌5.75%，收報63.15元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低29點。

恒生科技指數成份股19隻升，11隻下跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報614元，升5.68%；跌幅最大的是平安好醫生（1833）見52周低32.8元，收報32.85元，跌3.38%。

北水南下合計淨流入10.8億元，終止單日流出，淨流入金額是10月25日32.09億元後最多。南水北上合計淨流入23.65億元人民幣，較上日增加232.55%，連續第4日流入，累計流入149.86億元。

三大指數表現

恒指收市價是10月12日後收市新低，連跌6日，累計跌1032.36點，對上一次連跌6日是7月6日，同時，今日亦連續第6日陰燭，對上一次連續第6日陰燭是6月15日。

科指曾升最多4.02%，是10月7日後最大升幅，另外亦連續第6日陰燭，對上一次連續第6日陰燭是8月19日。

國指收市價是10月12日後收市新低，連跌7日，累計跌493.02點，對上一次連跌7日是7月7日，同時，今日亦連續第6日陰燭，對上一次連續第6日陰燭是7月6日。

午後消息股表現

小米（1810）「雙11」首日支付金額破70億人幣。收報21元，跌1.18%。

南戈壁（1878）：因應中國封關，暫停煤礦等採礦業務。收報1.34元，跌0.74%。

日經：蘋果將iPad產量減半，以生產iPhone 13。鴻騰（6088）收報1.56元，跌1.89%；舜宇（2382）收報212.2元，升0.57%；高偉電子（1415）收報6.37元，跌0.78%；瑞聲（2018）收報33.15元，跌1.92%；富智康（2038）收報1.18元，跌2.48%。

渣打（2888）：第三季基本溢利升44%，勝預期。收報51.55元，跌2.37%。

富士高（0927）料中期虧損擴至2500至2700萬元。收報0.91元，跌2.15%。

今早及隔晚消息股表現

微創醫療機器人（2252）上市，定價43.2元。收報45.8元，升6.02%。

泡泡瑪特（9992）：第三季收入增長最多80%。收報18.3元，跌1.61%。

高鑫零售（6808）中期純利按年跌逾八成，不派中期息。收報3.7元，跌13.55%。

贛鋒鋰業（1772）與特斯拉簽署三年供應電池級氫氧化鋰產品協議。收報148.5元，升3.41%。

理想汽車（2015）：10月理想ONE交付達7649輛，同比增逾1倍。收報125.9元，跌0.87%。

吉利（0175）委任怡和高層為獨立非執董。傳吉利旗下幾何品牌接入鴻蒙系統，華為內部人士：無聽聞。收報26.2元，升0.38%。

當代置業（1107）債務違約後，10月賣樓急跌8成。停牌。

亞洲金融（0662）發盈喜，首9月賺5億，料全年多賺逾48%。收報3.54元，升1.72%。

破頂股表現

破頂股包括，栢能集團（1263）創上市新高，見11.48元，收報11.32元，升4.24%；東方表行集團（0398）創52周高，見4.36元，收報4.23元，升1.44%；方正控股（0418）創52周高，見1.1元，收報0.93元，升2.2%；仁天科技控股（0885）停牌；1957 & Co.（8495）創52周高，見0.53元，收報0.53元，升3.92%；莊園牧場（1533）創52周高，見8.4元，收報7.47元，升1.08%；創維集團（0751）創52周高，見5.06元，收報4.7元，升0.64%；電訊數碼（6033）創52周高，見3.39元，收報3.33元。

破底股方面

內房物管股破底，創上市新低的包括，奧園健康（3662）創上市新低，見3.36元，收報3.4元，跌3.68%；彩生活（1778）創上市新低，見1.19元，收報1.2元，跌5.51%；恒大物業（6666）創上市新低，見3.8元，收報3.84元，跌5.88%；佳兆業（1638）創上市新低，見1.05元，收報1.06元，跌7.83%；融信中國（3301）創上市新低，見2.92元，收報2.98元，跌2.61%。

內房物管股破底，創52周低的包括，招商局置地（0978）見52周低0.83元，收報0.83元，跌2.35%；世茂集團（0813）見52周低11.32元，收報11.32元，跌6.6%；雅居樂（3383）見52周低5.77元，收報5.8元，跌5.23%；時代中國（1233）見52周低4.81元，收報4.85元，跌3.19%；奧園（3883）見52周低2.57元，收報2.6元，跌6.47%；旭輝（0884）見52周低4.11元，收報4.17元，跌3.47%；SOHO中國（0410）見52周低1.88元，收報1.9元，跌0.52%；金地商置（0535）見52周低0.73元，收報0.75元，跌1.32%；中駿集團（1966）見52周低2.35元，收報2.4元，跌1.64%；越秀地產（0123）見52周低6.68元，收報6.71元，跌1.03%。

醫療醫藥股破底，創上市新低的包括，啟明醫療（2500）創上市新低，見32.3元，收報32.55元，跌1.96%；藥明巨諾（2126）創上市新低，見13.22元，收報13.3元，跌4.18%；諾輝健康（6606）創上市新低，見26.7元，收報26.8元，跌5.47%；嘉和生物（6998）創上市新低，見9.4元，收報9.45元，跌4.35%；華潤醫藥（3320）創上市新低，見3.62元，收報3.62元，跌2.16%；東陽光藥（1558）創上市新低，見3.35元，收報3.35元，跌4.29%；雅各臣（2633）創上市新低，見0.54元，收報0.55元，無升跌；康聖環球（9960）創上市新低，見4.3元，收報4.45元，跌3.68%；貝康醫療（2170）創上市新低，見9.78元，收報9.82元，跌6.3%；先瑞達醫療（6669）創上市新低，見12.06元，收報12.06元，跌11.32%。

醫療醫藥股破底，創52周低的包括，維亞生物（1873）見52周低5.26元，收報5.29元，跌5.87%；聯康生物（0690）見52周低0.086元，收報0.088元，升1.15%；中生製藥（1177）見52周低5.55元，收報5.58元，跌2.62%；石四藥集團（2005）見52周低3.5元，收報3.5元，跌4.11%；聯邦制藥（3933）見52周低4.7元，收報4.72元，跌0.42%；李氏大藥廠（0950）見52周低3.51元，收報3.62元，跌0.28%；平安好醫生（1833）見52周低32.8元，收報32.85元，跌3.38%；愛康醫療（1789）見52周低7.4元，收報7.5元，跌5.66%；佳兆業健康（0876）見52周低0.102元，收報0.111元，跌6.72%。

其他破底股包括，睿見教育（6068）創上市新低，見1.27元，收報1.29元，跌2.27%；華南城（1668）創上市新低，見0.54元，收報0.55元，跌1.79%；英皇文化產業（0491）創上市新低，見0.06元，收報0.061元，跌1.61%；宇華教育（6169）見52周低3.29元，收報3.37元，跌3.99%；神州控股（0861）見52周低4.08元，收報4.1元，跌0.49%；海底撈（6862）見52周低20.3元，收報20.4元，跌2.16%；呷哺呷哺（0520）見52周低5.4元，收報5.43元，跌0.55%；捷榮國際（2119）見52周低0.98元，收報0.99元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，TOM集團（2383）收報0.69元，升30.19%；龍皇（8493）收報0.118元，升13.46%；陸慶（8052）收報0.043元，升13.16%；海昌海洋公園（2255）收報2.21元，升11.06%；縱橫遊（8069）收報0.335元，升9.84%；同方泰德（1206）收報0.73元，升8.96%；太睿國際控股（1010）收報3.2元，升8.84%；強泰環保（1395）收報0.141元，升8.46%；冠軍科技集團（0092）收報0.118元，升8.26%；雷蛇（1337）收報2.28元，升8.06%；寶寶樹集團（1761）收報0.63元，升6.78%。

下跌異動股，包括，瑞慈醫療（1526）收報1元，跌16.67%；裕承科金（0279）收報0.255元，跌13.56%；高鑫零售（6808）收報3.7元，跌13.55%；金斯瑞（1548）收報28.95元，跌12.67%；信利國際（0732）收報2.25元，跌12.45%；米格國際（1247）收報0.485元，跌11.82%；先瑞達醫療（6669）創上市新低，見12.06元，收報12.06元，跌11.32%；保利協鑫（3800）收報3.2元，跌11.11%；專業旅運（1235）收報0.215元，跌10.04%；融創（1918）收報14.88元，跌9.6%。

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