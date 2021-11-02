盛智文：北京要「共同富裕」 香港應檢視是否堅持「自由市場」原則
文章日期：2021年11月2日 17:38
香港蘭桂坊集團主席盛智文日前出席「Yahoo全球市場高峰會2021以「疫風前進」，他於會上表示，香港作為中國的一部份，要開始認真檢視是否應該繼續堅持所謂的「自由市場」原則。
盛智文解釋，北京與西方世界有著兩個截然不同的文化，在北京的體系內，有一種「共同富裕」的概念。這些都是圍繞着「穩定」兩個字。要保持一個「穩定」的市場，保持具中國特色的社會主義。最後，社會將會迎來更平等、更公平的世代，這就是社會主義。香港作為中國的一部份，也要開始認真檢視是否應該繼續堅持所謂的「自由市場」原則，因為看來不是每個人都能從中得益。
他又透露，現時出租物業實際上並不差，而且復甦得很快：「作為一個發展商，現時旗下的物業出租率達至100%，即使過去經濟環境理想的時候，最多只達到大約93%94%的出租率，可說是從來未出現過百分百出租。我們現時更有一個租賃後補名單，一旦有商戶希望退租，便會按後補名單先後次序進行出租。」
出席同一場合的雅虎副總裁及亞太區銷售董事總經理陳啟滔則透露，亞洲區首次舉辦的Yahoo全球市場高峰會於多個平台上作直播，全球錄得超過300萬線上瀏覽量。
盛智文參選立法會選委會議席，該界別有11名候選人，詳見選委會網頁。
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