近期奧園受到負面消息困擾，當中集團被指其間接全資附屬京漢置業存在企業借貸糾紛，被出具限制消費令及列為失信名單，但公司昨澄清指，糾紛於2017年發生，為收購前產生的歷史糾紛，並於今年9月30日已與對方已達成和解協議，目前正在履行中。

集團又指，經作出合理查詢後，京漢置業的限制消費令已獲撤銷，京漢置業亦未被列為失信名單，認為該糾紛對集團的日常營運及業務並無重大不利影響，又指會對不準確資料之負責作者、媒體及各方保留所有法律追究權利。

集團亦再於內地澄清，再提上述有關京漢的資料，指京漢置業房地產業務體量相對較小，截至今年六月底僅佔公司總資產比重2.41%，收入總額佔公司總收入為1.45%，且相關事項經涉事雙方協商已達成和解。

公司又披露，針對市場傳聞已採取相關措施，涉事雙方已達成和解並正在執行中，該事項對公司正常的生產經營不構成重大不利影響。自公告日至2022年1月底，公司需償付的ABS及ABN等資產支持證券20.16億元，控股股東中國奧園需償付境外公開發行美元債券6.88億美元，公司及控股股東已制定好相關債務的資金償付計劃，確保按時足額完成上述債務的到期還本付息。

集團又指，公司不存在其他需澄清的市場傳聞，公司生產經營活動正常開展，有息債務按時償付，公司不存在影響償債能力及損害投資者利益的重大事項。

同時，考慮到公司債券交易價格波動對部分債券投資者產生了一定影響，將根據相關規定，申請調整尚在存續期的公司債券「19奧園02」、「20奧園01」、」20奧園02」、「21奧園債」的投資者適當性安排，調整後上述債券僅限專業投資者中的機構投資者買入，原持有上述債券的專業投資者中的個人投資者可以選擇持有到期或者賣出債券。相關調整即日（11月2日）起生效。

中國奧園今日港股跌6.47%，收報2.6元﹔旗下物管股奧園健康（3662）跌3.68%，收報3.4元。

其他報道

渣打料今季減值續低水平 對超越三條紅線發展商沒直接敞口

鼓勵「囤糧」變攻台猜測 恒指倒跌54點 利好訊號消失 南北水淨買入

卓佳再以近215億易手予霸菱 賣方璞米四年內賺2.32倍

【有片：埋身擊】澳元紐元仲有上升空間 可趁低吸納

傳獨家代工蘋果首款MR頭戴裝置 和碩：不評論

「雙11」首日戰報 小米交易額破70億人幣 京東139個品牌破億

滬指兩連跌 收市險守3500點

基金公會：跨境理財通長遠可引數碼人民幣