長實據報向三菱商事購入飛機租賃合營公司四成股權
文章日期：2021年11月2日 18:30
長實（1113）旗下飛機租賃業務傳出有新動作，據本港傳媒報道，長實與三菱商事達成協議，據此購入三菱商事手上的合營飛機租賃公司40%股權，完成交易後，長實將在該飛機租賃公司持股90%，其餘股份由李嘉誠基金會持有。
長實今日收報47.85元，升0.21%。本報曾經致電長實方面查詢，但是尚未有回應。翻查資料顯示，長實的飛機租賃業務所屬公司AMCK Aviation，原本是由長實、三菱商事及李嘉誠基金會共同持有三菱商事的網頁資料顯示，三方分別持股50%、40%及10%，三菱視有關投資為資產融資業務投資之一。但是根據AMCK Aviation的最新官網顯示，現時該公司的股東只餘長實及李嘉誠基金會。
資料顯示，截至今年6月底止上半年，長實連同合營企業共擁有120架窄體飛機和5架寬體飛機，平均機齡為7.3年，平均餘下租賃期為4.8年，並就購入22架飛機承擔約105億元。長實是於2014年底起，參與飛機租賃業務至今。
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