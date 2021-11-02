長實今日收報47.85元，升0.21%。本報曾經致電長實方面查詢，但是尚未有回應。翻查資料顯示，長實的飛機租賃業務所屬公司AMCK Aviation，原本是由長實、三菱商事及李嘉誠基金會共同持有三菱商事的網頁資料顯示，三方分別持股50%、40%及10%，三菱視有關投資為資產融資業務投資之一。但是根據AMCK Aviation的最新官網顯示，現時該公司的股東只餘長實及李嘉誠基金會。

資料顯示，截至今年6月底止上半年，長實連同合營企業共擁有120架窄體飛機和5架寬體飛機，平均機齡為7.3年，平均餘下租賃期為4.8年，並就購入22架飛機承擔約105億元。長實是於2014年底起，參與飛機租賃業務至今。

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