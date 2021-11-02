中國副總理韓正：加強對煤炭價格調控 抓好電煤保供穩價
文章日期：2021年11月2日 20:15
據內地傳媒報道，中國國務院副總理韓正今日(11月2日)到國家電網有限公司調研並主持召開座談會，強調要將今冬明春能源保供作為重點工作抓緊抓實，要多渠道增加電煤和天然氣供給，繼續抓好電煤保供穩價，大力推進煤炭清潔利用。
韓正又指，要儘快把煤電企業發電能力恢復到正常水平，促進非計劃停運發電機組常態化運行，實現應發盡發。政府要依法加強對煤炭價格的調控，加快研究煤電聯動的市場化價格形成機制。
同時，韓正指要堅持宜煤則煤、宜電則電、宜氣則氣，宜集中則集中、宜分散則分散，穩妥有序實施「煤改電」、「煤改氣」。要鼓勵金融機構保障煤電和供暖企業合理融資需求，加強財税等政策支持，幫助企業緩解階段性困難。又要完善能源進出口和儲備管理，高度關注國際能源價格變化，更好引導和穩定市場預期，保證國內能源市場平穩運行。煤電油氣運保障機制要加大工作力度，增強協調的權威性和有效性，及時有效應對新情況新問題。
其他報道
盛智文：北京要「共同富裕」 香港應檢視是否堅持「自由市場」原則
鼓勵「囤糧」變攻台猜測 恒指倒跌54點 利好訊號消失 南北水淨買入