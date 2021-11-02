韓正又指，要儘快把煤電企業發電能力恢復到正常水平，促進非計劃停運發電機組常態化運行，實現應發盡發。政府要依法加強對煤炭價格的調控，加快研究煤電聯動的市場化價格形成機制。

同時，韓正指要堅持宜煤則煤、宜電則電、宜氣則氣，宜集中則集中、宜分散則分散，穩妥有序實施「煤改電」、「煤改氣」。要鼓勵金融機構保障煤電和供暖企業合理融資需求，加強財税等政策支持，幫助企業緩解階段性困難。又要完善能源進出口和儲備管理，高度關注國際能源價格變化，更好引導和穩定市場預期，保證國內能源市場平穩運行。煤電油氣運保障機制要加大工作力度，增強協調的權威性和有效性，及時有效應對新情況新問題。

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