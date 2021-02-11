道指曾創上市新高見36088.81點，收市連升4日，累計升561.94點，對上一次連升4日是9月27日，連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是10月18日。標指創新高見4635.15點，收市連升4日，累計升78.97點，對上一次連升4日是10月18日，同時亦連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是10月18日。納指創新高見15656.6點，收市連升7日，累計升559.4點，對上一次連升7日是2020年8月6日，同時亦連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是10月18日。

高盛升1.72%，報423.85美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻47點，而Visa跌1.56%，報209.14元，拖低道指21點。

道瓊斯工業平均指數收漲138點，升幅0.39%，報36052點。標普500指數收漲16點，升幅0.37%，報4630點。納斯達克綜合指數收漲53點，或0.35%，報15649點。

科技股方面，蘋果收市報150.02元，升0.71%，谷歌母公司Alphabet收市報2908.65元，升1.34%，亞馬遜收市報3312.75元，跌0.16%，Facebook收市報328.08元，跌0.57%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.14%，報479點。德國DAX指數收漲0.94%，報15954點；法國CAC 40指數漲0.49%，報6927點；英國富時100指數收跌0.19%，報7274點。