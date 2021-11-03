報道引述消息指，將機場劃分為兩個區域的提議還涉及把工作人員分配到兩邊並在工作時間內不允許混合。更精細的運營細節仍在敲定，但機場勢將在下周三之前確認此隔離安排，冀盡快實施。

報道指，此舉旨在實現與內地的更緊密連接，優先恢復與內地的雙向旅行，然後再向世界其他地方開放。

另外，《星島日報》引述消息人士報導，香港與內地的通關商討進入實質性操作階段，香港與廣東省有關部分已持續召開「工作層面」會議溝通合作，並正著手訂立通關工作細節。

消息指，相信短期內可召開中港兩地專家第二次對接會議，若會議取得共識便可拍板落實。兩地「工作部門」已持續召開「工作層面」的會議，檢視及提升通關安排，包括商討制定兩地對用家取得「紅碼」、「黃碼」及「綠碼」的標準，據悉有關安排將主要參照內地規則，而希望過關者必須在香港取得「綠色健康碼」才可轉換成「粵康碼」通關。

消息亦稱，兩地就通關的對接以「恒常化通關」為長遠目標，但會先從配額制試行，目前亦正商討一套「熔斷機制」。

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