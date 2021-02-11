港股ADR跌192點 夜期低水147點 美期亞股普遍向下
文章日期：2021年11月3日 08:44
美股向上，港股ADR跌192點或0.77%，報24907點，即月恒指夜期跌55點，低水147點，報24953點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.21%，折合報453.74元；阿里巴巴（9988）跌1.95%，折合報158.45元；美團（3690）跌1.02%，折合報268.23元；匯控（0005）跌0.11%，折合報47元；建行（0939）跌0.53%，折合報5.27元。
道期現跌0.072%；標期現跌0.07%；納期現跌0.06%。日股休市，韓股現跌0.41%，澳股現升1.34%。
今日焦點股份可留意：
香港據報將分隔中外旅客，內地通關商討進入最後階段。
優品360（2360）發盈警，料中期盈利跌35%以上，撇除保就業津貼實錄大幅增長。
中國副總理韓正：加強對煤炭價格調控，抓好電煤保供穩價。
希瑪眼科（3309）委任歐陽伯權為副主席。
長實（1113）據報向三菱商事購入飛機租賃合營公司四成股權。
融信中國（3301）首十個月合約銷售額升18%。
境內債大跌25%，奧園（3883）︰已定明年1月底前境內外債務償付計劃。
景瑞（1862）、金地商置（0535）十月份賣樓分別跌74%及30%。
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