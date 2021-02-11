IHS Markit經濟部副總監Jingyi Pan表示，最新IHS Markit採購經理指數顯示，隨著新冠疫情受控，私營經濟踏入第四季度繼續保持增長，即便10月份的擴張速度進一步收窄。供應商由於貨源短缺、船期延誤而推延交貨期，導致成本走高，因此10月份出現供應鏈瓶頸與增長放緩並行的現象。從就業水平降低、薪資上漲來看，反映了人力不足的情況。話雖如此，私營企業對未來12個月的經營環境，依然普遍樂觀。10月份營商信心較上月增強，儘管「清零」防疫政策仍在施行，但業者認為經濟增長得以持續。

10月份增長率收窄。訂單需求與產量同時增長放緩，直接減慢了企業儲備投入品的速度，並精簡人力水平。供應商表現持續倒退，供應鏈瓶頸導致積壓的工作量增多，而價格壓力也未見紓緩。踏入第四季度，業者的營商信心較上月增強。

由於本土疫情已然受控，因此企業10月份的訂單量與產量均持續增長，但擴張速度則較上月減慢。調查資料透露，惡劣天氣導致增長放緩。

企業從內地與海外市場取得的出口訂單持續萎縮，業者將此歸因於疫情反覆。

為應對訂單增長，企業10月份加大對投入品的採購力度，但擴張速度較上月減慢；其走勢與採購庫存相若，後者的擴張速度亦較上月收窄。

就業方面，企業10月份曾裁減職位，乃7月份以來首次。受訪業者強調，裁減冗員和員工請辭是就業水平下跌的原因。此外，企業月內承擔的薪資成本有所加重。調查資料透露，公司除須支付更高的佣金外，還因挽留員工而加薪。

供應鏈瓶頸持續，供應商於10月份繼續推延付貨，惡化程度較上月嚴重。業者表示，供應商表現倒退與內地運期延誤、限電衝擊等狀況有關。

企業10月份積壓的未完成工作量繼續增加，反映新接的訂單量雖然上升，但亦同時出現電力短缺等生產問題。

價格方面，整體投入成本繼續飆升，相對於9月份接近10年紀錄的近期高位而言，10月份通脹率已見回落。綜合來說，原材料價格上漲帶動採購價格攀升，加上薪資成本走高，促使通脹率浮現。為向客戶轉嫁成本，私營企業續於10月份調升產出售價。

第四季開季之際，企業整體的營商信心增強。業者普遍預期，隨新冠疫情受控，經濟環境可望持續好轉。

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