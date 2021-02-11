藍籌9隻升，34隻下跌，17隻無升跌。藥明生物（2269）升2.68%，報115元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升2.36%，報277.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻53點；信義光能（0968）跌3.39%，報14.84元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌1.59%，報86.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低31點。

恒生科技指數成份股7隻升，14隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是美團（3690）開市報277.4元，升2.36%；跌幅最大的是百度（9888）開市報159元，跌1.79%。

恒指續低於20天線(25337.66點)及50天線(25282.07點)；科指同樣續低於20天線(6380.6點)及50天線(6396.15點)。

香港據報將分隔中外旅客，內地通關商討進入最後階段。航空股個別發展，國航（0753）開市報5.26元，跌0.94%；南航（1055）開市報4.58元，升0.44%；東航（0670）開市報2.92元，無升跌；國泰（0293）開市報7.23元，升0.7%。

優品360（2360）發盈警，料中期盈利跌35%以上，撇除保就業津貼實錄大幅增長。無成交，報1.81元。

中國副總理韓正：加強對煤炭價格調控，抓好電煤保供穩價。煤炭股個別發展，神華（1088）開市報16.56元，升0.49%；兗煤（1171）開市報11.68元，升0.86%；兗煤澳洲（3668）無成交，報16.14元；中煤能源（1898）開市報4.58元，跌0.65%；伊泰（3948）無成交，報5.86元；南戈壁（1878）無成交，報1.34元。

電力股下跌，中國電力（2380）開市報3.99元，無升跌；華潤電力（0836）開市報20元，跌1.48%；華能國電（0902）開市報3.93元，跌1.5%；大唐發電（0991）開市報1.38元，跌0.72%；華電國際（1071）無成交，報2.84元。

希瑪眼科（3309）委任歐陽伯權為副主席。開市報7.55元，升2.72%。

長實（1113）據報向三菱商事購入飛機租賃合營公司四成股權。開市報48.15元，升0.63%。

融信中國（3301）首十個月合約銷售額升18%。開市報3.13元，升5.03%。

境內債大跌25%，奧園（3883）︰已定明年1月底前境內外債務償付計劃。開市報2.63元，升1.15%。

景瑞（1862）、金地商置（0535）十月份賣樓分別跌74%及30%。景瑞無成交，報2.12元；金地商置開市報0.75元，無升跌。

破底股方面

破底股包括，神州控股（0861）見52周低4.08元，開市報4.08元，跌0.49%；平安好醫生（1833）見52周低32.3元，開市報32.3元，跌1.67%；深圳國際（0152）見52周低8.8元，開市報8.8元，跌0.56%。

異動股

上升異動股，包括，中譽集團（0985）開市報1.37元，升8.73%；裕承科金（0279）開市報0.27元，升5.88%；金斯瑞（1548）開市報30.5元，升5.35%；融信中國（3301）開市報3.13元，升5.03%；山東墨龍（0568）開市報3.86元，升4.89%；太陽娛樂（8082）開市報0.139元，升4.51%；移卡（9923）開市報24.7元，升4.44%；波司登（3998）開市報5.78元，升3.96%；威高股份（1066）開市報12.78元，升3.57%；綠城服務（2869）開市報7.62元，升3.39%；譚仔國際（2217）開市報3.03元，升3.06%。

下跌異動股，包括，新東方（9901）開市報15.32元，跌5.43%；百富環球（0327）開市報4.99元，跌4.95%；太平洋航運（2343）開市報3.19元，跌3.63%；渣打（2888）開市報49.75元，跌3.49%；信義光能（0968）開市報14.84元，跌3.39%；保利協鑫（3800）開市報3.1元，跌3.13%；百勝中國（9987）開市報440元，跌2.18%；創維集團（0751）開市報4.6元，跌2.13%；農夫山泉（9633）開市報39.4元，跌2.11%。

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