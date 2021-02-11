此前公布的10月財新中國製造業PMI錄得50.6，較9月回升0.6個百分點，重回擴張區間。兩大行業景氣度同時回升，拉動10月財新中國綜合PMI上升0.1個百分點至51.5。

疫情負面影響減弱，疊加國慶長假需求上升，帶動10月服務業供給、需求同步修復，生產指數和新訂單指數均錄得8月以來新高。

隨著各經濟體從疫情中復蘇，海外客戶需求穩步改善，10月服務業新出口訂單量回升至擴張區間，增速為六個月來最高。

服務業價格持續上升，通脹壓力繼續顯現。 10月服務業投入價格連續16個月上漲，並較9月提速。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，9月下旬至10月中旬，疫情對經濟的不利影響有所減弱，市場需求向好，供給略顯疲弱，製造業明顯弱於服務業。供給約束成為影響經濟運行的首要因素，原材料短缺，大宗商品價格保障，疊加電力供應不足，對製造業企業生產形成製約，破壞供應鏈穩定，對服務業企業亦有顯著影響。通脹壓力繼續飆升，下游企業夾縫中生存壓力凸顯。