金管局同時宣布，會研究透過政府綠色債券計劃，試行發行代幣化綠色債券的可行性。當局與國際結算銀行創新樞紐（BISIH）轄下香港中心完成了Project Genesis，成果之一是完成了在香港向零售投資者發行代幣化綠色債券的概念認證。

Project Genesis 為應用分布式分類帳技術 (DLT)向零售投資者發行代幣化綠色債券進行概念認證，以降低綠色債券發行過程的成本和時間，同時加強綠色債券環境效益的披露。

這項目與 6 個行業1夥伴開發了兩個原型，分別使用私有和公共區塊鏈基礎建設進行測試。原型減少債券準備和發行的所需時間及成本。原型亦模擬提供綠色項 目的實時、已驗證的環境效益數據。

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