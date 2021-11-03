國際貿易結算用例在眾多用例中獲得優先考慮。國際貿易結算用例選取了來自半導體、醫療器材、服裝等不同行業的交易作為樣本。 測試驗證了mBridge 試驗平台能解決在跨境支付中常見的痛點，例如高成本、過程緩慢、操作複雜等，同時確保有適當的政策、合規和私隱保護方面的機制。

其中一個用例挑選了跨越四地、11個不同行業的貿易結算交易作為樣本，於平台上展開了測試，預計於2022年進入試行階段，目標是發展出能夠支援整個國際貿易結算流程的系統。

另外，金管局與人民銀行在早前的聯合公告指，同意通過「聯網」方式，把兩者的金融科技沙盒對接。消息公布後，一星期內已有大約10間香港銀行表示有興趣通過聯網，於香港和內地大灣區城市測試其跨境金融科技項目。

金管局正與人民銀行在短期內落實各項執行細節，包括哪些機構符合資格使用監管聯網的一站式測試平台進行跨境測試。

其他報道

商業數據通今日起試行 8銀行參與

金管局成立反洗錢合規科技實驗室

中國10月財新服務業PMI 53.8 八月以來最高 勝預期

滬深三大指數低開 人行淨回籠1500億人幣

恒指低開38點 續低於20天及50天線 信義光能跌3.39%

10月香港PMI降至50.8 增長率收窄至6個月最低

港股ADR跌192點 夜期低水147點 美期亞股普遍向下

香港據報將分隔中外旅客 內地通關商討進入最後階段

聯儲局議息前夕 美股三大指數齊創即市及收市價新高 道指升138點