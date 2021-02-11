港元拆息普遍向下 1個月HIBOR轉跌
文章日期：2021年11月3日 11:19
港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR由升轉跌，跌0.3點子至0.06482%，是10月22日後最低，當日報0.06482%。
港元現報7.7821元貶值1點子，曾貶值最多6點子，報7.7826元，亦曾升值最多12點子，報7.7808元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.2點子至0.04214%；1星期HIBOR跌0.11點子至0.04518%；2星期HIBOR無升跌，報0.05214%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.07點子至0.15518%；6個月期HIBOR升0.07點子至0.21994%；12個月期HIBOR跌0.21點子至0.31723%。
美元指數現報94.063貶值0.027點或0.03%。
美元1個月期LIBOR報0.08113%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0163%，終止連續2日擴闊，利差是2021年10月29日後最低，當日差距為-0.0196%。
對上一次終止連續2日擴闊，是2021年10月29日，當日利差報-0.0196%。
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