港元現報7.7821元貶值1點子，曾貶值最多6點子，報7.7826元，亦曾升值最多12點子，報7.7808元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.2點子至0.04214%；1星期HIBOR跌0.11點子至0.04518%；2星期HIBOR無升跌，報0.05214%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.07點子至0.15518%；6個月期HIBOR升0.07點子至0.21994%；12個月期HIBOR跌0.21點子至0.31723%。

美元指數現報94.063貶值0.027點或0.03%。

美元1個月期LIBOR報0.08113%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0163%，終止連續2日擴闊，利差是2021年10月29日後最低，當日差距為-0.0196%。

對上一次終止連續2日擴闊，是2021年10月29日，當日利差報-0.0196%。

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