蔡崇信又預計，傳統的金融公司轉向數碼化，以流動裝置聯絡客戶及銷售產品，認為是大勢所趨。若該批公司有大量實體資產，則要考慮如何善用及改革，例如研究與科技公司合作。

阿里現報157.8元，跌2.4%。

匯控（0005）亞太區聯席行政總裁廖宜建認為，對實體分行仍有一定需要，以滿足跟客戶面對面溝通的需求，繼而疊加數碼平台共同營運。該行已採用阿里巴巴（9988）的雲技術，每年投入不少於數碼化。他續稱，任何行業的成功關鍵也是必須服務社會大眾的需求。

廖宜建又指，現時開戶只要3秒、交易只要1秒，一旦出現交易「塞車」的情況，作為銀行方責無旁貸且做得更好，為客戶提供更好的體驗。他建議，企業要不斷投放資金發展技術，以應對監管要求及社會的快速轉變。

記者：蔡穎霖

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