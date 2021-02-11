及至2023年，該行認為中央設定的「三道紅線」限期於2023年屆滿，預期中央會想見到大多數房企都能達標，故屆時政策反可能有整體放鬆。

該行指出，信貸收緊及調控政策仍是主要令行業下行的原因，以及買家的買氣消沉，都受到中國恒大（3333）及花樣年（1777）等的爆煲事件影響。不少買家目前都靜觀其變，一方面留意有無更好機會，另一方面即使想買樓，但近一至三個月的按揭仍未放寬，都會導致銷售量減低。

該行又認為，有別於以往，內房合約銷售一大跌，將影響經濟，政府就會出手救市，釋放流動性等。但今次似乎並不一樣，因諸如房地產稅等政策是長效政策，認為在過程中政策或有調整，令行業不會過度收緊，亦會有像按揭放寬等可能，但不會影響長遠政策。

該行指出，債務違約亦會受到下行周期中銷售低迷的陰霾、融資渠道收緊及投資者更審慎所影響。

該行又提到，在未來五季（即2022年底前），獲評的內房將面臨400億美元的到期境外債務，當中獲評「B+」或以下的將於2022年1月單月面臨首個高峰，到期債務多逾37億美元。

在境內債未能支援下，料2022年底前內房企業將面對440億美元的相同「到期牆」。

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