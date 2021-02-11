恒指半日跌242點 北水流出 內房逆市升 譚仔創上市新高
文章日期：2021年11月3日 12:13
恒指今早低開38點，高位升87點，低位跌291點，高低波幅379點，半日跌242點或0.97%，報24857點，成交金額678億元；國指跌64點或0.73%，報8798點。恒生科技指數收報6229點，跌1.34%。
藍籌14隻升，44隻下跌，2隻無升跌。李寧（2331）升5.38%，收報86.25元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻19點；信義光能（0968）跌8.46%，收報14.06元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌2.78%，收報85.75元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低54點。
恒生科技指數成份股4隻升，25隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是中芯（0981）收報23.1元，升4.52%；跌幅最大的是微盟（2013）收報10.7元，跌10.39%。
恒指失守20天線(25327.47點)、50天線(25278點)；科指失守20天線(6376.61點)、50天線(6394.55點)。
北水南下合計淨流出4.33億元，終止單日流入。南水北上合計淨流入24.8億元人民幣，較上日增加4.86%，連續第5日流入，累計流入174.66億元。
恒大（3333）7至10月184個項目完成交付。收報2.41元，升2.99%。
10月房地產融資基本恢復正常，內房股普遍向上。綠城中國（3900）收報10.54元，升8.44%；奧園（3883）見52周低2.56元，收報2.77元，升6.54%；合景泰富（1813）收報6.93元，升5.64%；中海外（0688）收報16.7元，升0.12%；龍湖（0960）收報35.1元，升0.57%；潤地（1109）收報29.6元，升0.17%；碧桂園（2007）收報7.39元，升1.93%。
阿里（9988）蔡崇信：數據帶動企業決策 傳統銀行數碼化是大勢所趨。收報158.7元，跌1.79%。
香港據報將分隔中外旅客，內地通關商討進入最後階段。航空股個別發展，國航（0753）收報5.26元，跌0.94%；南航（1055）收報4.51元，跌1.1%；東航（0670）收報2.87元，跌1.71%；國泰（0293）收報7.2元，升0.28%。
優品360（2360）發盈警，料中期盈利跌35%以上，撇除保就業津貼實錄大幅增長。收報1.81元，無升跌。
中國副總理韓正：加強對煤炭價格調控，抓好電煤保供穩價。煤炭股向上，神華（1088）收報16.88元，升2.43%；兗煤（1171）收報12.48元，升7.77%；兗煤澳洲（3668）收報16.02元，跌0.74%；中煤能源（1898）收報4.73元，升2.6%；伊泰（3948）收報5.95元，升1.54%；南戈壁（1878）收報1.35元，升0.75%。
電力股個別發展，中國電力（2380）收報3.95元，跌1%；華潤電力（0836）收報20.35元，升0.25%；華能國電（0902）收報3.99元，無升跌；大唐發電（0991）收報1.4元，升0.72%；華電國際（1071）收報2.82元，跌0.7%。
希瑪眼科（3309）委任歐陽伯權為副主席。收報7.39元，升0.54%。
長實（1113）據報向三菱商事購入飛機租賃合營公司四成股權。收報48.2元，升0.73%。
融信中國（3301）首十個月合約銷售額升18%。收報3.14元，升5.37%。
境內債大跌25%，奧園（3883）︰已定明年1月底前境內外債務償付計劃。見52周低2.56元，收報2.77元，升6.54%。
景瑞（1862）、金地商置（0535）十月份賣樓分別跌74%及30%。景瑞收報2.12元，無升跌；金地商置收報0.76元，升1.33%。
破頂股表現
破頂股包括，譚仔國際（2217）創上市新高，見3.36元，收報3.27元，升11.22%；栢能集團（1263）創上市新高，見11.74元，收報11.56元，升2.12%；東方表行集團（0398）創52周高，見4.43元，收報4.38元，升3.55%；1957 & Co.（8495）創52周高，見0.53元，收報0.52元，跌1.89%。
破底股方面
內房物管股破底，創上市新低的包括，奧園健康（3662）創上市新低，見3.34元，收報3.86元，升13.53%；彩生活（1778）創上市新低，見1.16元，收報1.21元，升0.83%。
內房物管股破底，創52周低的包括，時代中國（1233）見52周低4.81元，收報4.97元，升2.47%；奧園（3883）見52周低2.56元，收報2.77元，升6.54%；越秀地產（0123）見52周低6.67元，收報6.73元，升0.3%；粤海置地（0124）見52周低0.74元，收報0.75元，無升跌。
醫療醫藥股破底，創上市新低的包括，藥明巨諾（2126）創上市新低，見13元，收報13.06元，跌1.8%；諾輝健康（6606）創上市新低，見26.2元，收報26.2元，跌2.24%；雲頂新耀（1952）創上市新低，見39.5元，收報39.8元，跌3.28%；嘉和生物（6998）創上市新低，見9.16元，收報9.2元，跌2.65%；先瑞達醫療（6669）創上市新低，見11.12元，收報11.16元，跌7.46%；華潤醫藥（3320）創上市新低，見3.61元，收報3.63元，升0.28%；泰凌醫藥（1011）創上市新低，見0.074元，收報0.076元，跌2.56%；康聖環球（9960）創上市新低，見4.19元，收報4.21元，跌5.39%；貝康醫療（2170）創上市新低，見9.61元，收報9.73元，跌0.92%；朝聚眼科（2219）創上市新低，見7.46元，收報7.7元，跌0.65%。
醫療醫藥股破底，創52周低的包括，中國抗體（3681）見52周低2.7元，收報2.78元，跌1.07%；翰森製藥（3692）見52周低16.44元，收報16.5元，跌1.79%；中生製藥（1177）見52周低5.52元，收報5.55元，跌0.54%；石四藥集團（2005）見52周低3.44元，收報3.59元，升2.57%；聯邦制藥（3933）見52周低4.68元，收報4.79元，升1.48%；平安好醫生（1833）見52周低30.7元，收報30.95元，跌5.78%；愛康醫療（1789）見52周低7.33元，收報7.4元，跌1.33%；阿里健康（0241）見52周低8.79元，收報8.95元，跌2.51%；維亞生物（1873）見52周低4.89元，收報4.91元，跌7.18%。
科技股破底，包括，優趣匯（2177）創上市新低，見4.62元，收報4.67元，跌1.89%；神州控股（0861）見52周低4.08元，收報4.15元，升1.22%；易鑫集團（2858）見52周低1.37元，收報1.37元，跌2.14%；中國鐵塔（0788）見52周低1元，收報1元，跌0.99%；南京熊貓電子股份（0553）見52周低3.09元，收報3.09元，跌0.96%。
內需消費股破底，包括，睿見教育（6068）創上市新低，見1.25元，收報1.27元，跌1.55%；奈雪的茶（2150）創上市新低，見9.01元，收報9.02元，跌2.06%；海倫司（9869）創上市新低，見13.88元，收報15.18元，跌0.65%；楓葉教育（1317）見52周低1.17元，收報1.18元，跌1.67%；維他奶（0345）見52周低17.7元，收報17.94元，跌0.22%；海底撈（6862）見52周低20元，收報20.1元，跌1.47%。
其他破底股包括，翠華控股（1314）創上市新低，見0.245元，收報0.255元，跌5.56%；中原建業（9982）創上市新低，見1.1元，收報1.15元，升3.6%；家鄉互動（3798）見52周低1.49元，收報1.49元，跌4.49%；電視廣播（0511）見52周低5.8元，收報5.82元，跌1.36%；捷榮國際（2119）見52周低0.98元，收報0.99元，無升跌；恒安（1044）見52周低39.5元，收報39.7元，跌1.12%。
異動股
上升異動股，包括，佳兆業（1638）收報1.22元，升15.09%；奧園健康（3662）創上市新低，見3.34元，收報3.86元，升13.53%；太陽娛樂（8082）收報0.149元，升12.03%；譚仔國際（2217）創上市新高，見3.36元，收報3.27元，升11.22%；瑞慈醫療（1526）收報1.11元，升11%；美圖公司（1357）收報1.88元，升10.59%；遠見控股（0862）收報0.242元，升10%；佳兆業健康（0876）收報0.121元，升9.01%；中譽集團（0985）收報1.37元，升8.73%；綠城中國（3900）收報10.54元，升8.44%。
下跌異動股，包括，保利協鑫（3800）收報2.72元，跌15%；微盟（2013）收報10.7元，跌10.39%；東銀國際（0668）收報0.217元，跌9.58%；創維集團（0751）收報4.25元，跌9.57%；恒騰（0136）收報2.58元，跌9.47%；南方錳業（1091）收報0.99元，跌9.17%；TOM集團（2383）收報0.63元，跌8.7%；企展控股（1808）收報0.074元，跌8.64%；信義光能（0968）收報14.06元，跌8.46%；東勝旅遊（0265）收報0.057元，跌8.06%。
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