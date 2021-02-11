恒生銀行商業銀行業務總監林燕勝表示，很高興參與商業數據通，並宣布夥拍移動支付及大數據科技公司QFPay HK（香港錢方好近），利用數碼商業數據進行評估，簡單和快捷地為企業客戶度身訂製貿易融資方案，並且大幅簡化和加快融資審批程序，以協助企業特別是中小企拓展業務及配合他們不斷變化的業務需要。

林燕勝表示，繼早前恒生與香港銀行同業組成聯盟，引入香港首個大型的跨銀行區塊鏈項目 「貿易聯動」貿易融資區塊鏈平台，透過對接中國人民銀行轄下「貿易金融區塊鏈平台」，實現數碼化貿易文件及自動化的貿易融資流程，為企業客戶進行點對點的跨境區塊鏈貿易交易，進一步加強貿易的效率、降低風險以及令貿易融資更方便，標誌著香港金融科技發展的新里程。

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