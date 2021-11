港交所(0388)宣布加入「格拉斯哥淨零金融聯盟」(Glasgow Financial Alliance for Net Zero)及「淨零金融服務提供者聯盟」(Net Zero Financial Services Provider Alliance),實踐對推動全球金融市場可持續發展的長期承諾,並協助投資者及發行人向低碳轉型,與市場參與者共建可持續金融生態圈。