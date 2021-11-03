作為試點銀行之一，匯豐香港及匯豐中國已為數間在大灣區內從事進出口貿易的企業完成貿易融資，當中包括泛亞國際物流（香港）有限公司，以及恒智供應鏈管理有限公司兩間香港企業，分別利用該筆資金安排物流服務來支持其進口業務；以及配合其供應鏈管理服務的一般營運。

匯豐香港工商金融主管方嘯表示，「貿易聯動」和「貿金平台」的進一步結合，令企業跨境交易更安全、便利和透明，同時銀行機構也能在為企業提供跨境貿易融資過程中，更好地控制和減低風險。匯豐十分高與，能同時在香港及內地市場參與其中，協助推動「雙循環」格局下跨境貿易的發展。

「貿易聯動」為一個建基於區塊鏈的貿易融資平台，由香港貿易融資平台有限公司營運，利用先進的分布式賬本技術（Distributed Ledger Technology）以提高貿易效率。該平台與「貿金平台」於2018 年9 月同期啟動，均利用區塊鏈技術，旨在為進出口企業和金融機構營造互信、便利的國際貿易融資環境。

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