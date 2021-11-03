對於如何確定電子支付在未來的趨勢方面，李詠詩認為，要從支付解決方案的角度來看，能夠接收來自世界各地消費者的付款是很重要。李詠詩表示，支付寶一直為阿里巴巴（9988）的商戶提供線上支付服務，在線下商店連接方面，支付寶一直在建立一個小程序平台，允許小企業，容易以小程序的形式開展線上業務，甚至不必建立自己的網站和網店，商戶便可獲得消費者流量，然後在線銷售。

虛擬銀行WeLab Bank（匯立銀行）行政總裁李家達於同一個論壇上表示，虛擬銀行的成立是推動香港金融體系多元化，和體現金融的包容性。李家達表示，對於香港人而言，不但能夠很容易地開設一個銀行賬戶，WeLab Bank更強調為所有的客戶創建高度個性化和智能的諮詢服務。他又表示，虛擬銀行的生態系統，試圖將所有金融門戶互連起來，再融入消費者日常生活中進行服務，這實際上是實現金融包容性的更好方式。

李家達表示，WeLab Bank擁有電子商務和金融科技這兩個勢頭，疫情下很多人受到區域的限制，無法進入任何實體店，電子商務亦因此蓬勃，而金融科技作為解決方案，與電子商務進行互相協助。問及未來虛擬銀行的發展趨勢，李家達表示，在將來的趨勢是，如何推動虛擬銀行的使用權限，和個人化的服務。他認為，將來不會只依賴手機應用程式，而是建立一個互相連接的生態系統，融入客戶日常生活。

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