支付寶：普惠金融產品需要容易使用
文章日期：2021年11月3日 14:03
支付寶港澳台地區總經理李詠詩出席今日2021 FINTECH WEEK 有關電子商務與支付解決方案的論壇時表示，金融產品需要容易使用、低成本的應用或設備，目前支付寶已升級系統，商戶只需一個二維碼已可接收來自澳門和內地的支付寶錢包的跨境支付。
對於如何確定電子支付在未來的趨勢方面，李詠詩認為，要從支付解決方案的角度來看，能夠接收來自世界各地消費者的付款是很重要。李詠詩表示，支付寶一直為阿里巴巴（9988）的商戶提供線上支付服務，在線下商店連接方面，支付寶一直在建立一個小程序平台，允許小企業，容易以小程序的形式開展線上業務，甚至不必建立自己的網站和網店，商戶便可獲得消費者流量，然後在線銷售。
虛擬銀行WeLab Bank（匯立銀行）行政總裁李家達於同一個論壇上表示，虛擬銀行的成立是推動香港金融體系多元化，和體現金融的包容性。李家達表示，對於香港人而言，不但能夠很容易地開設一個銀行賬戶，WeLab Bank更強調為所有的客戶創建高度個性化和智能的諮詢服務。他又表示，虛擬銀行的生態系統，試圖將所有金融門戶互連起來，再融入消費者日常生活中進行服務，這實際上是實現金融包容性的更好方式。
李家達表示，WeLab Bank擁有電子商務和金融科技這兩個勢頭，疫情下很多人受到區域的限制，無法進入任何實體店，電子商務亦因此蓬勃，而金融科技作為解決方案，與電子商務進行互相協助。問及未來虛擬銀行的發展趨勢，李家達表示，在將來的趨勢是，如何推動虛擬銀行的使用權限，和個人化的服務。他認為，將來不會只依賴手機應用程式，而是建立一個互相連接的生態系統，融入客戶日常生活。
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