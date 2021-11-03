Worldpay全球電子商務亞太地區總經理Phil Pomford於同一論壇時表示，全球疫情確實是加快電子支付的推進，其他應用程式亦把握與電子錢包的相關需求，如在支付中的隱形支付單次點擊使用生物識別技術，明顯正在加速及更廣泛使用。Phil Pomford又表示，除疫情的推動外，更大的因素是電子支付是一個主要趨勢，如近年有更多企業與數字銀行達成合作夥伴關係，這亦表明整個生態系統的所有角色正在共同努力，最終為消費者提供更快、更好的解決方案。Phil Pomford稱，在未來5年至10年內，電子支付將持續增長，至於圍繞安全問題，則認為隨著愈來愈多的數字化普及，有更多的網絡需要提高對網絡的信任度。Phil Pomford又認為，如何推動代幣安全方面的接受率，這亦是商家正在尋找的方案。

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