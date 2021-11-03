Visa：中小企業務具增長潛力
文章日期：2021年11月3日 14:53
Visa香港及澳門區董事總經理史美琪（Maaike Steinebach）出席今日2021 FINTECH WEEK 論壇時表示，在電子商務和在線業務需求持續增強下，Visa 除在線上國際業務活躍外，香港一些中小企業具增長潛力。問及支付安全方面，史美琪表示，公司實際上將大部分時間花在風險和安全上，其中一方法通過標記化。 她提及，代幣在全球和香港的採用率有所增加，因此愈來愈多的商家使用代幣來確保存儲的所有數據都基於用戶的信用卡，所以這顯然是我們的優先事項。 史美琪又表示，確保Visa在支付安全具領先地位，分享全球實踐以確保系統盡可能保持安全。
Worldpay全球電子商務亞太地區總經理Phil Pomford於同一論壇時表示，全球疫情確實是加快電子支付的推進，其他應用程式亦把握與電子錢包的相關需求，如在支付中的隱形支付單次點擊使用生物識別技術，明顯正在加速及更廣泛使用。Phil Pomford又表示，除疫情的推動外，更大的因素是電子支付是一個主要趨勢，如近年有更多企業與數字銀行達成合作夥伴關係，這亦表明整個生態系統的所有角色正在共同努力，最終為消費者提供更快、更好的解決方案。Phil Pomford稱，在未來5年至10年內，電子支付將持續增長，至於圍繞安全問題，則認為隨著愈來愈多的數字化普及，有更多的網絡需要提高對網絡的信任度。Phil Pomford又認為，如何推動代幣安全方面的接受率，這亦是商家正在尋找的方案。
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