恒指收市跌74點或0.3%，報25024點，成交金額1198億元，較上日減少17.92%，是10月26日1139.89億元成交後最少；國指跌6點或0.08%，報8856點。恒生科技指數收報6273點，跌0.65%。

藍籌17隻升，38隻下跌，5隻無升跌。李寧（2331）升6.66%，收報87.3元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升2.21%，收報277元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻49點；信義光能（0968）跌7.29%，收報14.24元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌2.44%，收報86.05元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低47點。

恒生科技指數成份股9隻升，21隻下跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報42.35元，升4.05%；跌幅最大的是微盟（2013）收報10.38元，跌13.07%。

恒指10天線(25615.52點)向下，恒指全日均低於20天線(25335.85點)及50天線(25281.35點)；科指10天線(6491.92點)亦向下，全日同樣低於20天線(6378.8點)及50天線(6395.43點)。

北水南下合計淨流出7.66億元，終止單日流入。南水北上合計淨流入7.31億元人民幣，較上日減少69.07%，連續第5日流入，累計流入157.18億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.16%，低見24808.59點，是10月8日24595.58點後最低，今日收市價則是10月12日後收市新低。大恒指連跌7日，累計跌1107.28點，對上一次連跌7日是7月7日。大市亦連續第7日陰燭，對上一次連續第7日陰燭是6月16日。

科指曾跌最多1.97%，低見6189.94點，是10月12日6179.36點後最低。今日收市報6273.44點，是10月12日後收市新低，當日報6199.75點。連續第7日陰燭，對上一次連續第7日陰燭是8月20日。

國指曾跌最多1.03%，低見8772.77點，是10月8日8676.52點後最低。今日收市報8856.99點，是10月12日後收市新低，當日報8849.17點。連跌8日，累計跌499.86點，對上一次連跌8日是7月8日。

午後消息股表現

騰訊（0700）稱三款自研芯片取得進展，有長期芯片研發規劃。收報469元，升1.08%。

張高麗被網球女將微博爆不倫戀，遭刪帖後信義系仍大跌。信義光能（0968）收報14.24元，跌7.29%；信義玻璃（0868）收報20.8元，升0.24%；信義能源（3868）收報4.1元，跌5.75%；信義儲電（8328）收報4.13元，跌3.5%。

微盟（2013）與小紅書合作提供商城解決方案。收報10.38元，跌13.07%。

今早及隔晚消息股表現

恒大（3333）7至10月184個項目完成交付。收報2.44元，升4.27%。

10月房地產融資基本恢復正常，內房股普遍向上。綠城中國（3900）收報10.5元，升8.02%；龍光地產（3380）收報7.85元，升6.37%；美的置業（3990）收報13.6元，升6.08%；中海外（0688）收報16.72元，升0.24%；龍湖（0960）收報35元，升0.29%；潤地（1109）收報29.4元，跌0.51%；碧桂園（2007）收報7.32元，升0.97%。

阿里（9988）蔡崇信：數據帶動企業決策，傳統銀行數碼化是大勢所趨。收報160.6元，跌0.62%。

香港據報將分隔中外旅客，內地通關商討進入最後階段。航空股普遍向下，國航（0753）收報5.29元，跌0.38%；南航（1055）收報4.51元，跌1.1%；東航（0670）收報2.88元，跌1.37%；國泰（0293）收報7.18元，無升跌。

優品360（2360）發盈警，料中期盈利跌35%以上，撇除保就業津貼實錄大幅增長。收報1.79元，跌1.1%。

中國副總理韓正：加強對煤炭價格調控，抓好電煤保供穩價。煤炭股普遍向上，神華（1088）收報16.86元，升2.31%；兗煤（1171）收報12.3元，升6.22%；兗煤澳洲（3668）收報16.02元，跌0.74%；中煤能源（1898）收報4.73元，升2.6%；伊泰（3948）收報5.95元，升1.54%；南戈壁（1878）收報1.32元，跌1.49%。

電力股向下，中國電力（2380）收報3.97元，跌0.5%；華潤電力（0836）收報20.3元，無升跌；華能國電（0902）收報3.97元，跌0.5%；大唐發電（0991）收報1.39元，無升跌；華電國際（1071）收報2.79元，跌1.76%。

希瑪眼科（3309）委任歐陽伯權為副主席。收報7.39元，升0.54%。

長實（1113）據報向三菱商事購入飛機租賃合營公司四成股權。收報48元，升0.31%。

融信中國（3301）首十個月合約銷售額升18%。收報3.11元，升4.36%。

境內債大跌25%，奧園（3883）︰已定明年1月底前境內外債務償付計劃。見52周低2.56元，收報2.71元，升4.23%。

景瑞（1862）、金地商置（0535）十月份賣樓分別跌74%及30%。景瑞收報2.09元，跌1.42%；金地商置收報0.77元，升2.67%。

破頂股表現

破頂股包括，譚仔國際（2217）創上市新高，見3.45元，收報3.42元，升16.33%；栢能集團（1263）創上市新高，見11.74元，收報11.34元，升0.18%；東方表行集團（0398）創52周高，見4.52元，收報4.5元，升6.38%；仁天科技控股（0885）停牌；1957 & Co.（8495）創52周高，見0.53元，收報0.51元，跌3.77%。

破底股方面

內房物管股破底，創上市新低的包括，奧園健康（3662）創上市新低，見3.34元，收報3.72元，升9.41%；彩生活（1778）創上市新低，見1.16元，收報1.22元，升1.67%。

內房物管股破底，創52周低的包括，招商局置地（0978）見52周低0.83元，收報0.85元，升2.41%；時代中國（1233）見52周低4.81元，收報4.96元，升2.27%；奧園（3883）見52周低2.56元，收報2.71元，升4.23%；SOHO中國（0410）見52周低1.86元，收報1.87元，跌1.58%；越秀地產（0123）見52周低6.62元，收報6.64元，跌1.04%；粤海置地（0124）見52周低0.74元，收報0.74元，跌1.33%。

醫療醫藥股破底，創上市新低的包括，藥明巨諾（2126）創上市新低，見12.8元，收報12.88元，跌3.16%；諾輝健康（6606）創上市新低，見25.6元，收報25.6元，跌4.48%；雲頂新耀（1952）創上市新低，見39元，收報40元，跌2.79%；嘉和生物（6998）創上市新低，見9.12元，收報9.25元，跌2.12%；先瑞達醫療（6669）創上市新低，見11.1元，收報11.36元，跌5.8%；華潤醫藥（3320）創上市新低，見3.61元，收報3.61元，跌0.28%；泰凌醫藥（1011）創)上市新低，見0.071元，收報0.075元，跌3.85%；康聖環球（9960）創上市新低，見4.17元，收報4.45元，無升跌；貝康醫療（2170）創上市新低，見9.61元，收報9.65元，跌1.73%；朝聚眼科（2219）創上市新低，見7.46元，收報7.66元，跌1.16%。

醫療醫藥股破底，創52周低的包括，維亞生物（1873）見52周低4.81元，收報4.92元，跌6.99%；中國抗體（3681）見52周低2.7元，收報2.78元，跌1.07%；翰森製藥（3692）見52周低16.38元，收報16.68元，跌0.71%；中生製藥（1177）見52周低5.5元，收報5.56元，跌0.36%；石四藥集團（2005）見52周低3.44元，收報3.63元，升3.71%；聯邦制藥（3933）見52周低4.68元，收報4.82元，升2.12%；平安好醫生（1833）見52周低30.3元，收報30.75元，跌6.39%；威高股份（1066）見52周低11.9元，收報12.04元，跌2.43%；愛康醫療（1789）見52周低7.19元，收報7.28元，跌2.93%；阿里健康（0241）見52周低8.79元，收報8.93元，跌2.72%。

科技股破底，包括，優趣匯（2177）創上市新低，見4.62元，收報4.73元，跌0.63%；家鄉互動（3798）見52周低1.47元，收報1.64元，升5.13%；中國擎天軟件（1297）見52周低0.97元，收報0.99元，跌2.94%。

內需消費股破底，包括，奈雪的茶（2150）創上市新低，見8.9元，收報9元，跌2.28%；海倫司（9869）創上市新低，見13.88元，收報14.92元，跌2.36%；維他奶（0345）見52周低17.7元，收報17.88元，跌0.56%；海底撈（6862）見52周低20元，收報20.45元，升0.25%，終止9連跌；呷哺呷哺（0520）見52周低5.4元，收報5.46元，升0.55%；電視廣播（0511）見52周低5.8元，收報5.82元，跌1.36%。

其他破底股包括，睿見教育（6068）創上市新低，見1.25元，收報1.28元，跌0.78%；翠華控股（1314）創上市新低，見0.238元，收報0.238元，跌11.85%；中原建業（9982）創上市新低，見1.1元，收報1.2元，升8.11%；楓葉教育（1317）見52周低1.15元，收報1.17元，跌2.5%；神州控股（0861）見52周低4.08元，收報4.22元，升2.93%。

異動股

上升異動股，包括，太陽娛樂（8082）收報0.161元，升21.05%；東陽光藥（1558）平上市低位3.35元，收報3.95元，升17.91%；譚仔國際（2217）創上市新高，見3.45元，收報3.42元，升16.33%；佳兆業（1638）收報1.19元，升12.26%；美圖公司（1357）收報1.89元，升11.18%；瑞慈醫療（1526）收報1.1元，升10%；奧園健康（3662）創上市新低，見3.34元，收報3.72元，升9.41%；佳兆業健康（0876）收報0.12元，升8.11%；綠城中國（3900）收報10.5元，升8.02%。

下跌異動股，包括，保利協鑫（3800）收報2.73元，跌14.69%；科濟藥業（2171）收報34.9元，跌13.83%；微盟（2013）收報10.38元，跌13.07%；翠華控股（1314）創上市新低，見0.238元，收報0.238元，跌11.85%；TOM集團（2383）收報0.61元，跌11.59%；東勝旅遊（0265）收報0.055元，跌11.29%；創維集團（0751）收報4.21元，跌10.43%；江山控股（0295）收報0.071元，跌10.13%；都市麗人（2298）見52周低0.485元，收報0.495元，跌10%；聯易融（9959）收報8元，跌9.19%；南方錳業（1091）收報1元，跌8.26%。

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