據報導，中國奧園有意推進交易於本月底前完成，又指公司有意出售約10億元的資產，公司本周已與私募債權人洽談，安撫投資人公司將如期履行債務義務。

報導又指出，合生創展亦有意併購雅居樂（3383）旗下的雅生活（3319），雅生活今日亦曾升4.1%，收市微升0.21%，報23.45元，市值約333億元。

內地昨夜傳出，10月份房地產貸款投放按月及按年有較大幅度回升，初步估計按月多增1500-2000億元人民幣，又指金融機構對房地產企業的融資行為已基本恢復至正常狀態。

上述消息刺激內房今日大反彈，近日受負面消息困擾的奧園系亦急升，奧園健康一度升15.9%，收市仍升9.41%，市值回升至27.02億元水平。母企中國奧園亦曾升7.7%，收市仍升2.71%，近日曾大跌的境內債今日一度反彈25%，導致盤中停牌，全日仍升6.54%。

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