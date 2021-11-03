中國奧園擬售旗下奧園健康55%權益予合生創展
文章日期：2021年11月3日 16:59
合生創展（0754）收購恒大物業（6666）未竟全功，但似乎併購之心未停，據財經智庫REDD報導，另一內房中國奧園（3883）初步與合生創展洽售旗下的物管股奧園健康（3662）55%權益，藉出售權益以緩解奧園的流動性壓力。
據報導，中國奧園有意推進交易於本月底前完成，又指公司有意出售約10億元的資產，公司本周已與私募債權人洽談，安撫投資人公司將如期履行債務義務。
報導又指出，合生創展亦有意併購雅居樂（3383）旗下的雅生活（3319），雅生活今日亦曾升4.1%，收市微升0.21%，報23.45元，市值約333億元。
內地昨夜傳出，10月份房地產貸款投放按月及按年有較大幅度回升，初步估計按月多增1500-2000億元人民幣，又指金融機構對房地產企業的融資行為已基本恢復至正常狀態。
上述消息刺激內房今日大反彈，近日受負面消息困擾的奧園系亦急升，奧園健康一度升15.9%，收市仍升9.41%，市值回升至27.02億元水平。母企中國奧園亦曾升7.7%，收市仍升2.71%，近日曾大跌的境內債今日一度反彈25%，導致盤中停牌，全日仍升6.54%。
其他報道
美議息前恒指反覆跌74點 連跌7日 見三周低 成交減少17%
澳門金管局：跨境理財通有近4000居民開戶 錄近900筆交易