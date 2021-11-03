人行數字貨幣研究所所長：未有推出數碼人民幣時間表
文章日期：2021年11月3日 18:32
中國人民銀行數字貨幣研究所所長穆長春以視像會議出席金融科技周活動時表示，2019年於多個城市推行數碼人民幣試點計劃，已開設1.4億個個人電子錢包以及1000萬個企業電子錢包且錄得大約620億元人民幣交易額。
穆稱，正式推出數碼人民幣前有若干挑戰需應對，包括需要尋求改善用戶體驗，提供多元化使用場景選擇，保安問題亦要解決，因央行數碼貨幣易成黑客目標，另要介定監管框架，但他指出，現未有官方推出數碼人民幣的時間表。
同場的金管局金融科技促進辦公室首席金融科技總監周文正表示，目前在研究央行數碼貨幣於批發層面的應用，也有研究零售層面可行性，主要是日後當有需要引入零售層面的數碼港元，能於短時間內做到，但不代表金管局將於短期內推出數碼港元。
他指出，零售層面的央行數碼貨幣系統要處理較低的交易金額及高頻交易，系統容量需求較大，要小心研究，該局已推出相關技術白皮書，提到數碼港元同樣以兩級制劃分商業銀行與金管局的角色。
至於如何解決數碼貨幣潛在的存款擠提，周文正認為容易處理，可就錢包設置金額上限，且限制每位市民只可擁有一個數碼貨幣錢包。
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