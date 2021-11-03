穆稱，正式推出數碼人民幣前有若干挑戰需應對，包括需要尋求改善用戶體驗，提供多元化使用場景選擇，保安問題亦要解決，因央行數碼貨幣易成黑客目標，另要介定監管框架，但他指出，現未有官方推出數碼人民幣的時間表。

同場的金管局金融科技促進辦公室首席金融科技總監周文正表示，目前在研究央行數碼貨幣於批發層面的應用，也有研究零售層面可行性，主要是日後當有需要引入零售層面的數碼港元，能於短時間內做到，但不代表金管局將於短期內推出數碼港元。

他指出，零售層面的央行數碼貨幣系統要處理較低的交易金額及高頻交易，系統容量需求較大，要小心研究，該局已推出相關技術白皮書，提到數碼港元同樣以兩級制劃分商業銀行與金管局的角色。

至於如何解決數碼貨幣潛在的存款擠提，周文正認為容易處理，可就錢包設置金額上限，且限制每位市民只可擁有一個數碼貨幣錢包。

其他報道

中國奧園擬售旗下奧園健康55%權益予合生創展

財匯局：上年度接獲77份舉報人的事項報告

美議息前恒指反覆跌74點 連跌7日 見三周低 成交減少17%

陳茂波：正研數碼港元作零售層面用

騰訊稱三款自研芯片取得進展 有長期芯片研發規劃

澳門金管局：跨境理財通有近4000居民開戶 錄近900筆交易

證監正檢視虛擬資產制度

恒生銀行冀引入動態語音識別跨境客戶