在四成計劃移民的港人中，當中近六成表示將於5年內離開。而在儲蓄習慣方面，港人每月平均儲蓄約5,000元，佔每月薪金約25%，男士平均每月儲蓄6,000元，比女士多1,000元，在儲蓄計劃上較為進取。

調查指出，若以港人每月平均儲蓄5,000元計算，5年後的總儲蓄只有30萬元，與移民預算目標相距甚遠。如要在5年內移民，港人的每月平均儲蓄則需達41,000元以上，否則要逾41年才能夠將儲蓄達致250萬港元的移民預算目標。

根據調查，近四成人認為供樓或租樓是導致難以儲蓄的主要原因，其次各有約三成人花費在吃喝玩樂和購物。調查問及開始儲蓄原因，四成人因有剩餘資金，各約一成多人認為因給父母家用及拍拖才著手儲蓄，更有一成人從沒想過要儲蓄。

此外，調查亦發現，超過七成港人曾因投資而虧損10萬港元以下，但仍有近八成受訪者以高息回報為選擇儲蓄保險計劃的首要考慮因素。

Blue 委託生活易於今年10月進行一項「港人儲蓄習慣調查」，透過網上問卷訪問598名年齡介乎20至49歲的香港人，旨在了解他們的儲蓄習慣及導致他們無法儲蓄錢的原因，以及探討港人對移民的預算。

Blue 特別推出WeSave定息儲蓄保S3，提供靈活年期，可以隨時提取本金及保證回報，5年期滿時保證每年平均派息率可最高達3%。

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