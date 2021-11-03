發改委又指，繼內蒙古伊泰集團、蒙泰集團、匯能集團和興隆集團等多家民營企業主動下調坑口煤售價后，國家能源集團、中煤集團等國有企業也相繼主動下調煤價。另外，在近日中國煤炭運銷協會召開的會議上，全國10多家主要煤炭企業紛紛表態跟進，主動將主產地5500大卡動力煤坑口價格降至每噸1000元人民幣以下。從市場監測情況看，10月下旬以來，全國坑口、港口煤價均大幅下降，隨著後期煤炭產量提升，煤炭市場供需形勢將進一步改善。

另外，發改委今晚約談《期貨日報》，針對其發布的關於煤炭保供穩價工作的失實報道，要求其嚴守真實、客觀、公正原則，嚴禁捏造、散布煤炭相關不實信息。對於失實失範報道線索，國家發展改革委將轉請宣傳主管部門依法依規予以處理。早前，《期貨日報》報道，發改委將干預煤價，對動力煤坑口價格實行「基準價+浮動幅度」的限價。

發改委同時開展煤炭產地存煤場所清理整頓工作的部署，山西、內蒙古、陜西立即開展專項整治行動，通過設立舉報電話、實地調查檢查等方式，對本轄區內存煤場所進行全面摸排，分類加強監管和清理整頓，堅決清理取締未經批准以及未辦理用地、環保、安全等手續的存煤場所，嚴厲打擊利用違規存煤場所囤積居奇、哄抬煤價等非法牟利行為，切實維護煤炭經營市場秩序。