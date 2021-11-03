發改委︰多家煤企主動降價 10月以來供煤大於耗煤
文章日期：2021年11月3日 22:51
早前受供應鏈影響，煤價高企成為上游缺電的其中原因之一。國家發改委今晚表示，會同有關部門全力推動煤炭增產增供，加強產運需銜接，不斷提高電煤供應和調運能力，10月份以來全國電廠供煤持續大於耗煤，存煤水平快速提升。11月2日，全國電廠存煤突破1.1億噸，較9月底增加超過3100萬噸。尤其是10月19日以來，電廠供煤屢創新高，供煤大於耗煤最高達到230萬噸，電廠存煤快速攀升，將有力保障發電供熱用煤需求，確保人民群眾溫暖過冬。
發改委又指，繼內蒙古伊泰集團、蒙泰集團、匯能集團和興隆集團等多家民營企業主動下調坑口煤售價后，國家能源集團、中煤集團等國有企業也相繼主動下調煤價。另外，在近日中國煤炭運銷協會召開的會議上，全國10多家主要煤炭企業紛紛表態跟進，主動將主產地5500大卡動力煤坑口價格降至每噸1000元人民幣以下。從市場監測情況看，10月下旬以來，全國坑口、港口煤價均大幅下降，隨著後期煤炭產量提升，煤炭市場供需形勢將進一步改善。
另外，發改委今晚約談《期貨日報》，針對其發布的關於煤炭保供穩價工作的失實報道，要求其嚴守真實、客觀、公正原則，嚴禁捏造、散布煤炭相關不實信息。對於失實失範報道線索，國家發展改革委將轉請宣傳主管部門依法依規予以處理。早前，《期貨日報》報道，發改委將干預煤價，對動力煤坑口價格實行「基準價+浮動幅度」的限價。
發改委同時開展煤炭產地存煤場所清理整頓工作的部署，山西、內蒙古、陜西立即開展專項整治行動，通過設立舉報電話、實地調查檢查等方式，對本轄區內存煤場所進行全面摸排，分類加強監管和清理整頓，堅決清理取締未經批准以及未辦理用地、環保、安全等手續的存煤場所，嚴厲打擊利用違規存煤場所囤積居奇、哄抬煤價等非法牟利行為，切實維護煤炭經營市場秩序。