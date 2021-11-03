泰加保險指，上述措施主要是回應近期監管要求，本集團管理層已重新評估與的士保險業務相關的 風險及回報。但強調，泰加將繼續按照其承保及定價政策為的士保險的現有保單持有人提供服務及辦理續保，泰加亦將繼續加強多元化發展其他一般保險業務的策略。同時，泰加亦將會繼續檢討其的士保險業務風險，並考慮其的士保險業務承保及定價政策在必要時進行任何調整。

去年10月，曾經有的士業團體到政府總部請願，抗議的士保險每年增加保費，並要求政府介入。

但保監局當時反而回應指，近年的士涉及的意外宗數、傷亡率、索償金額均有所上升，而的士保險業務更多年錄虧損。保監局當時更表示，期望從源頭降低的士意外率和賠償金額，部分可行的措施包括鼓勵車主聘請駕駛紀錄良好的司機、安裝行車紀錄器等。

另外，泰加保險又宣布，自11月3日起，張德熙辭任主席兼執行董事之職務，陳學貞辭任執行董事之職務。