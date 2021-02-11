聯儲局「收水」強調非即將加息 美股創即市及收市新高 道指升104點
文章日期：2021年11月4日 07:45
美國聯儲局一如預期「收水」減買債，但仍然暗示貨幣政策將保持寬鬆，主席鮑威爾稱會對加息保持耐心，強調減碼債券購買並不意味著即將加息，美股三大指數齊創即市及收市新高。貨幣市場衍生品顯示，聯儲會到2022年底加息約55個基點。隔夜指數掉期顯示，首次加息在7月前後，提前一個月加息的可能性大約70。
道指曾升最多0.35%，創新高見36178.51點，收市連升5日，累計升666.89點，對上一次連升5日是8月16日，同時亦連續第5日陽燭，對上一次連續第5日陽燭是10月19日。
標指曾升最多0.71%，是10月28日後最大升幅，創新高見4663.46點，收市連升5日，累計升108.89點，對上一次連升5日是10月19日，同時亦連續第5日陽燭，對上一次連續第5日陽燭是10月19日。
納指曾升最多1.1%，是10月28日後最大升幅，創上市新高見15821.58點。收市連升8日，累計升721.38點，對上一次連升8日是2020年6月23日。收市連續第5日陽燭，對上一次連續第5日陽燭是10月19日。
道瓊斯工業平均指數收漲104點，升幅0.3%，報36157點。標普500指數收漲29點，升幅0.65%，報4660點。納斯達克綜合指數收漲161點，或1.04%，報15811點。
聯合健康升1.17%，報457.33美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻34點，而高盛跌1.4%，報417.9元，拖低道指39點。
科技股方面，蘋果收市報151.49元，升0.97%，谷歌母公司Alphabet收市報2931.96元，升0.8%，亞馬遜收市報3384元，升2.15%，Facebook收市報331.62元，升1.07%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.36%，報481點。德國DAX指數收漲0.04%，報15959點；法國CAC 40指數漲0.35%，報6950點；英國富時100指數收跌0.36%，報7248點。