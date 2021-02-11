道指曾升最多0.35%，創新高見36178.51點，收市連升5日，累計升666.89點，對上一次連升5日是8月16日，同時亦連續第5日陽燭，對上一次連續第5日陽燭是10月19日。

標指曾升最多0.71%，是10月28日後最大升幅，創新高見4663.46點，收市連升5日，累計升108.89點，對上一次連升5日是10月19日，同時亦連續第5日陽燭，對上一次連續第5日陽燭是10月19日。

納指曾升最多1.1%，是10月28日後最大升幅，創上市新高見15821.58點。收市連升8日，累計升721.38點，對上一次連升8日是2020年6月23日。收市連續第5日陽燭，對上一次連續第5日陽燭是10月19日。

道瓊斯工業平均指數收漲104點，升幅0.3%，報36157點。標普500指數收漲29點，升幅0.65%，報4660點。納斯達克綜合指數收漲161點，或1.04%，報15811點。

聯合健康升1.17%，報457.33美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻34點，而高盛跌1.4%，報417.9元，拖低道指39點。

科技股方面，蘋果收市報151.49元，升0.97%，谷歌母公司Alphabet收市報2931.96元，升0.8%，亞馬遜收市報3384元，升2.15%，Facebook收市報331.62元，升1.07%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.36%，報481點。德國DAX指數收漲0.04%，報15959點；法國CAC 40指數漲0.35%，報6950點；英國富時100指數收跌0.36%，報7248點。