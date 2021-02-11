港股ADR升87點 夜期高水57點 美期亞股普遍向上 聯想、澳博業績
文章日期：2021年11月4日 08:54
美股向上，港股ADR升87點或0.35%，報25112點，即月恒指夜期升72點，高水57點，報25082點。
個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.58%，折合報471.74元；阿里巴巴（9988）升0.71%，折合報161.74元；美團（3690）升0.73%，折合報279.03元；匯控（0005）升0.68%，折合報47.17元；建行（0939）跌0.24%，折合報5.28元。
道期現跌0.005%；標期現升0.08%；納期現升0.28%。日股現升1.09%，韓股現升1%，澳股現升0.14%。
今日焦點股份可留意：
彭博社：恒汽（0708）擬出售Protean予電動車製造商Bedeo。
美高梅中國（2282）第三季轉為EBITDA 1億元，去年同期為LBITDA 7.3億元。
宏利（0945）第三季收入淨額16億加元，按年跌23%，核心盈利15億加元，按年升10%，新造業務價值增22%。
的士保險龍頭傳拒接新單，泰加保險（6161）︰沒計劃停止該業務。
美國原油庫存意外大增。
發改委︰多家煤企主動降價，10月以來供煤大於耗煤。
佳兆業（1638）10月合約銷售達957億人幣，明發（0846）首9月個升22%。
比亞迪（1211）首10個月銷量增71%。
中國奧園（3883）擬售旗下奧園健康（3662）55%權益予合生創展（0754）。
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