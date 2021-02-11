恒指高開116點 安踏升2.2% 科指升0.78%
文章日期：2021年11月4日 09:28
恒指今早高開116點或0.47%，報25141點，成交金額33億元；國指今早高開40點或0.46%，報8897點。恒生科技指數開市報6322點，升0.78%。
藍籌24隻升，18隻下跌，18隻無升跌。安踏（2020）升2.21%，報124.9元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升1.81%，報282元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻41點；中石油（0857）跌1.1%，報3.58元，是跌幅最大的藍籌。建行（0939）跌0.57%，報5.26元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低6點。
恒生科技指數成份股20隻升，6隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是百度（9888）開市報162.4元，升2.72%；跌幅最大的是攜程（9961）開市報223元，跌1.5%。
恒指續低於10天線(25527.88點)、20天線(25387.7點)及、50天線(25287.18點)；科指同樣續低於10天線(6460.57點)、20天線(6397.17點)、50天線(6403.98點)。
多間公司公布業績，績前表現如下，聯想（0992）開市報8.43元，跌0.82%；澳博控股（0880）開市報5.65元，升0.53%。
彭博社：恒汽（0708）擬出售Protean予電動車製造商Bedeo。開市報3.62元，升1.4%。
美高梅中國（2282）第三季轉為EBITDA 1億元，去年同期為LBITDA 7.3億元。開市報5.52元，升0.18%。
宏利（0945）第三季收入淨額16億加元，按年跌23%，核心盈利15億加元，按年升10%，新造業務價值增22%。無成交，報152.9元。
的士保險龍頭傳拒接新單，泰加保險（6161）︰沒計劃停止該業務。無成交，報0.67元。
美國原油庫存意外大增。中石油（0857）開市報3.58元，跌1.1%；中海油（0883）開市報8.32元，跌1.07%；中石化（0386）開市報3.81元，升0.79%。
發改委︰多家煤企主動降價，10月以來供煤大於耗煤。煤炭股個別發展，神華（1088）開市報16.88元，升0.12%；兗煤（1171）開市報12.3元，無升跌；兗煤澳洲（3668）無成交，報16.02元；中煤能源（1898）開市報4.75元，升0.42%；伊泰（3948）無成交，報5.95元；南戈壁（1878）無成交，報1.32元。
電力股普遍向上，中國電力（2380）開市報3.99元，升0.5%；華潤電力（0836）開市報20.75元，升2.22%；華能國電（0902）開市報4.02元，升1.26%；大唐發電（0991）開市報1.39元，無升跌；華電國際（1071）無成交，報2.79元。
佳兆業（1638）10月合約銷售達957億人幣，明發（0846）首9月個升22%。佳兆業開市報1.15元，跌3.36%；明發無成交，報0.45元。
比亞迪（1211）首10個月銷量增71%。開市報298元，升1.78%。
中國奧園（3883）擬售旗下奧園健康（3662）55%權益予合生創展（0754）。奧園開市報2.7元，跌0.37%；奧園健康開市報3.8元，升2.15%；合生無成交，報18.48元。
破頂股表現
破頂股包括，東方表行集團（0398）創52周高，見4.56元，開市報4.56元，升1.33%；旺旺（0151）創52周高，見6.25元，開市報6.25元，升0.16%。
異動股
上升異動股，包括，山東墨龍（0568）開市報3.9元，升8.33%；彩生活（1778）開市報1.31元，升7.38%；啟明醫療（2500）開市報34.9元，升4.18%；保利協鑫（3800）開市報2.83元，升3.66%；IMAX（1970）開市報11.4元，升3.45%；TOM集團（2383）開市報0.63元，升3.28%；福耀玻璃（3606）開市報46元，升3.25%；海豐國際（1308）開市報27.35元，升3.21%；移卡（9923）開市報24.5元，升3.16%；特步（1368）開市報10.74元，升2.87%；百富環球（0327）開市報5.15元，升2.79%。
下跌異動股，包括，龍皇（8493）開市報0.11元，跌5.17%；佳兆業（1638）開市報1.15元，跌3.36%；羚邦集團（2230）開市報0.171元，跌2.84%；中國宏橋（1378）開市報8.24元，跌2.49%；藍月亮（6993）開市報6.82元，跌2.43%；晶苑國際（2232）開市報2.44元，跌2.4%；攜程集團（9961）開市報223元，跌1.5%；紐約期油開市報80.18元，跌0.84%；海通國際（0665）開市報1.71元，跌1.16%；中石油（0857）開市報3.58元，跌1.1%。
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