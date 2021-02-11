港元拆息個別發展 1個月HIBOR由跌轉升
文章日期：2021年11月4日 11:26
港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR由跌轉升，升0.3點子至0.06786%。
港元現報7.7829元升值15點子，曾貶值最多1點子，報7.7845元，亦曾升值最多21點子，報7.7823元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.14點子至0.04357%；1星期HIBOR升0.07點子至0.04589%；2星期HIBOR跌0.07點子至0.05143%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.34點子至0.15857%；6個月期HIBOR跌0.06點子至0.21937%；12個月期HIBOR跌0.08點子至0.31643%。
美元指數現報93.959升值0.095點或0.1%。
美元1個月期LIBOR報0.08088%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.013%，終止連續1日收窄，利差是2021年11月02日後最高，當日差距為-0.013%
對上一次終止連續1日收窄，是2021年11月01日，當日利差報-0.014%。
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