恒指半日升67點 比亞迪升6.49% 藥明生物跌6.99%
文章日期：2021年11月4日 12:15
恒指今早高開116點，高位升220點，低位跌14點，高低波幅235點。恒指半日升67點或0.27%，報25092點，成交金額653億元；國指升47點或0.54%，報8904點。恒生科技指數收報6336點，升1%。
藍籌23隻升，34隻下跌，3隻無升跌。比亞迪（1211）升6.49%，收報311.8元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升2.53%，收報284元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻58點；藥明生物（2269）跌6.99%，收報102.5元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低54點。
恒生科技指數成份股21隻升，9隻下跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報43.45元，升2.6%；跌幅最大的是京東健康（6618）收報70元，跌2.64%。
恒指低於10天線(25522.99點)、20天線(25385.26點)、50天線(25286.2點)；科指低於10天線(6461.95點)、20天線(6397.86點)、50天線(6404.25點)。
北水南下合計淨流入9.77億元，終止連續1日流出。南水北上合計淨流入34.23億元人民幣，較上日增加367.9%，連續第6日流入，累計流入191.4億元。
多間公司公布業績，績前表現如下，聯想（0992）收報8.3元，跌2.35%；澳博控股（0880）收報5.53元，跌1.6%。
彭博社：恒汽（0708）擬出售Protean予電動車製造商Bedeo。收報3.6元，升0.84%。
美高梅中國（2282）第三季轉為EBITDA 1億元，去年同期為LBITDA 7.3億元。收報5.5元，跌0.18%。
宏利（0945）第三季收入淨額16億加元，按年跌23%，核心盈利15億加元，按年升10%，新造業務價值增22%。收報153.1元，升0.13%。
的士保險龍頭傳拒接新單，泰加保險（6161）︰沒計劃停止該業務。收報0.64元，跌4.48%。
美國原油庫存意外大增。中石油（0857）收報3.61元，跌0.28%；中海油（0883）收報8.32元，跌1.07%；中石化（0386）收報3.82元，升1.06%。
發改委︰多家煤企主動降價，10月以來供煤大於耗煤。煤炭股向下，神華（1088）收報16.62元，跌1.42%；兗煤（1171）收報11.94元，跌2.93%；兗煤澳洲（3668）收報16.02元，無升跌；中煤能源（1898）收報4.66元，跌1.48%；伊泰（3948）收報5.86元，跌1.51%；南戈壁（1878）收報1.34元，升1.52%。
電力股普遍向上，中國電力（2380）收報4.04元，升1.76%；華潤電力（0836）收報20.85元，升2.71%；華能國電（0902）收報4.02元，升1.26%；大唐發電（0991）收報1.37元，跌1.44%；華電國際（1071）收報2.79元，無升跌。
佳兆業（1638）10月合約銷售達957億人幣，明發（0846）首9月個升22%。佳兆業創上市新低，見1.02元，收報1.05元，跌11.76%；明發收報0.465元，升3.33%。
比亞迪（1211）首10個月銷量增71%。收報311.8元，升6.49%。
中國奧園（3883）擬售旗下奧園健康（3662）55%權益予合生創展（0754）。惠譽將中國奧園評級下調至B+，展望負面。奧園見52周低2.48元，收報2.5元，跌7.75%；奧園健康收報3.83元，升2.96%；合生收報18.1元，跌2.06%。
破頂股表現
破頂股包括，譚仔國際（2217）創上市新高，見3.53元，收報3.46元，升1.17%；東方表行集團（0398）創52周高，見4.58元，收報4.54元，升0.89%；旺旺（0151）創52周高，見6.26元，收報6.17元，跌1.12%；九龍建業（0034）創52周高，見10.28元，收報10元，升3.09%。
破底股方面
內房物管股破底，創上市新低的包括，佳兆業（1638）創上市新低，見1.02元，收報1.05元，跌11.76%。
創52周低的內房物管股包括，世茂集團（0813）見52周低11.08元，收報11.12元，跌3.97%；雅居樂（3383）見52周低5.67元，收報5.67元，跌4.87%；時代中國（1233）見52周低4.8元，收報4.81元，跌3.02%；奧園（3883）見52周低2.48元，收報2.5元，跌7.75%；SOHO中國（0410）見52周低1.85元，收報1.86元，跌0.53%；越秀地產（0123）見52周低6.58元，收報6.58元，跌0.9%；粤海置地（0124）見52周低0.74元，收報0.74元，無升跌。
醫療醫藥股破底，創上市新低的包括，藥明巨諾（2126）創上市新低，見12.24元，收報12.32元，跌4.35%；心通醫療（2160）創上市新低，見4.76元，收報4.77元，跌4.6%；諾輝健康（6606）創上市新低，見25.25元，收報25.4元，跌0.78%；華潤醫藥（3320）創上市新低，見3.58元，收報3.59元，跌0.55%；貝康醫療（2170）創上市新低，見9.52元，收報9.62元，跌0.31%。
創52周低的醫療醫藥股包括，翰森製藥（3692）見52周低16.32元，收報16.42元，跌1.56%；麗珠醫藥（1513）見52周低25.1元，收報25.4元，跌0.97%；維亞生物（1873）見52周低4.78元，收報4.85元，跌1.42%。
內需股破底，包括，宇華教育（6169）見52周低3.26元，收報3.3元，跌0.6%；海底撈（6862）見52周低19.54元，收報19.7元，跌3.67%；呷哺呷哺（0520）見52周低5.4元，收報5.47元，升0.18%；恒安（1044）見52周低39.15元，收報39.95元，跌0.37%；中國飛鶴（6186）見52周低12元，收報12.28元，跌1.6%；H&H國際（1112）見52周低16.74元，收報16.94元，跌1.74%；都市麗人（2298）見52周低0.485元，收報0.5元，升1.01%。
其他破底股包括，翠華控股（1314）創上市新低，見0.23元，收報0.236元，跌0.84%；經營759阿信屋的CEC國際（0759）見52周低0.65元，收報0.65元，跌2.99%；捷榮國際（2119）見52周低0.98元，收報0.98元，無升跌；中國鐵塔（0788）見52周低1元，收報1元，跌0.99%；建行（0939）見52周低5.23元，收報5.26元，跌0.57%；潤泥（1313）見52周低6.15元，收報6.22元，升0.48%；統一企業中國（0220）見52周低6.4元，收報6.41元，跌0.47%；永旺（0984）見52周低1.4元，收報1.41元，升0.71%。
異動股
上升異動股，包括，太陽國際（8029）收報0.66元，升24.53%；易鑫集團（2858）收報1.71元，升20.42%；百富環球（0327）收報5.75元，升14.77%；醫思醫療（2138）收報12.7元，升14.41%；創維集團（0751）收報4.77元，升13.3%；保利協鑫（3800）收報3.04元，升11.36%；聯眾（6899）收報0.465元，升10.71%；東陽光藥（1558）收報4.34元，升9.87%；通達（0698）收報0.27元，升9.76%；裕承科金（0279）收報0.26元，升9.7%；譽宴（1483）收報1.5元，升9.49%。
下跌異動股，包括，恒騰（0136）收報2.28元，跌14.29%；佳兆業（1638）創上市新低，見1.02元，收報1.05元，跌11.76%；佳兆業健康（0876）收報0.11元，跌8.33%；奧園（3883）見52周低2.48元，收報2.5元，跌7.75%；佳兆業美好（2168）收報15.74元，跌7.41%；瑞慈醫療（1526）收報1.02元，跌7.27%；藥明生物（2269）收報102.5元，跌6.99%；中國宏橋（1378）收報7.86元，跌6.98%；澳洲成峰高教（1752）收報0.171元，跌6.56%；偉俊集團控股（1013）收報0.058元，跌6.45%。
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