【有片：選股王】憧憬中港通關利好餐飲股 敘福樓可留意
文章日期：2021年11月4日 12:30
恒指升67點，收報25092點，成交金額653億元。聯儲局一如預期退市，每月削減150億美元購買規模、約6個月內結束買債也符合預期，主席鮑威爾重申通脹屬暫時性或過渡性，明年會回落，明年下半年可達到全民就業，強調未到加息時間。鴿派立場刺激美股繼續破頂，納指100突破16000點關口。
恒指今早初段變動不大，但幾隻大型科技股向好令升幅逐步擴大。表現突出的是汽車股，比亞迪（1211）、小鵬（9868）升逾6%。易鑫（2858）獲大股東增持，股價一度升逾30%。新能源股強勢，金風（2208）、保利協鑫（3800）升超過11%。電力設備股強勢，東方電機（1072）、哈動（1133）分別升9%及5.9%。
市場繼續憂慮內房股違約，昨日反彈後普遍下跌。佳兆業（1638）跌11.8%，世茂（0813）跌4%破底。昨日斥巨資508億元拿下中環地王的恒地（0012）則跌3.4%，市場對於在商業地產下行、又有北部都會區威脅下投入巨資反應負面。市場憧憬中港兩地通關，本地零售股炒上，六福（0590）、周大福（1929）、莎莎（0178）升幅介乎4%至9%。
本港零售餐飲業已全面復蘇，一旦通關將更上一層樓，敘福樓（1978）可留意。集團今年上半年收入和盈利分別升4.6%和5.7%，主要是疫情較為反覆所致，但7月份已開始回到疫情前水平。以2019年上半年作參考，當時賺3967萬元，若2022年全年與之相若，純利可達到8000萬元，市盈率約10倍。考慮到當前店舖租金低於疫情前，而集團又正積極開店，明年純利隨時更高。股價在高位已整固多時，有機會向上突破，可小注冷吼。
張兆聰