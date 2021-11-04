恒指升67點，收報25092點，成交金額653億元。聯儲局一如預期退市，每月削減150億美元購買規模、約6個月內結束買債也符合預期，主席鮑威爾重申通脹屬暫時性或過渡性，明年會回落，明年下半年可達到全民就業，強調未到加息時間。鴿派立場刺激美股繼續破頂，納指100突破16000點關口。