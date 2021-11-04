佳兆業理財產品逾期未付 郭英成稱將公布方案 股價再挫15%創新低
文章日期：2021年11月4日 15:42
早前傳出佳兆業（1638）到期產品出現逾期情況，午後內媒報道，主席郭英成回覆投資者稱，將於下午出方案。股價今早已急挫，消息傳出後股價仍未止瀉，曾跌最多15.13%，是10月28日後最大跌幅，低見1.01元，創上市新低，現報1.02元，跌14.29%。
內媒報道指，今日上午8點，部分理財產品的投資者聚集在佳兆業的辦公地深圳嘉里中心尋求兌付方案，隨後，交流場地轉移至友誼酒店。現場涉及近千名投資人、理財產品總金額約127億元。郭英成與現場投資人音頻連線表示，現在因為身體原因在醫院，佳兆業是負責任的公司，請投資人相信佳兆業有能力和辦法還錢，希望大家穩定下來，給佳兆業時間，佳兆業盡快給出方案。投資者要求郭英成給出明確的時間表和資產處置計劃，郭英成表示，下午會出方案。目前，投資人和佳兆業代表麥帆、錦恒財富主席萬兵等在友誼酒店等待下午的方案。根據wind數據，佳兆業是地產美元債規模超過百億美元的三家房企之一，以153億美元的規模緊隨恒大（3333）之後。
另外，就網上「佳兆業集團理財產品逾期」的傳聞，佳兆業集團回應稱，近日，由錦恒財富發行、佳兆業集團擔保的產品出現兌付逾期。佳兆業集團已第一時間與錦恒財富溝通，共同商討兌付方案，堅決履行好社會責任。今年以來，受嚴峻的房地產市場環境和國際評級機構下調評級等多重不利因素影響，佳兆業集團的流動性遇到前所未有的壓力。集團一直積極籌措資金，加快沉澱資產去化等措施，全力解決當前遇到的問題。佳兆業集團將與錦恒財富盡快確定兌付方案，並向投資人公佈。
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