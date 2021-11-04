金融管理局助理總裁（金融基建）鮑克運今日出席金融科技周活動時表示，加快跨境支付的目標可能更容易通過建立新的平台實現，而非重新校準或連接現有平台，因為現有的正常支付系統通常已是根深蒂固，應對司法管轄要求。而目前正好有合適的土壤和氣候建立新的平台。

mBridge項目用例方面，鮑表示，會先集中處理國際貿易，希望能向市場展示就產品可行性的證據，由此聚合到國際金融團體的興趣。

鮑認為，香港可在分布式分類帳技術（DLT）相關的平台發展可以作出很大貢獻，認為香港會重用有關平台，由此加強香港作為國金中心的地位，而mBridge平台要成功，就需要高交易量及使用量，本港作為國金中心，有大量實質交易及用例種類可作為支持。

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