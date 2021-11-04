2021年第六屆香港金融科技周（Hong Kong Fintech Week ）今日最後一天的實體論壇活動，在談及現今支付方式變化方面，香港Atome業務發展總經理余洋帆表示，現時的金融科技產品令青少年在消費上有更多元化，至於Atome提供的「先買後付」( buy now, pay later）可以幫助年輕一代在消費能力相對較低的情況下，可擁有更多的可能性，Atome提出的正是「頸椎解決方案」，令用戶在購物時只需先支付三分之一的價錢，餘額再分期付款。余洋帆又表示，與其他信用卡產品相比，Atome的信用額度較低，而且是利用社交商務平台幫助商戶獲得更多類似社交商務的可能性 。