Atome：金融科技產品令年輕人消費更多可能性
文章日期：2021年11月4日 15:44
2021年第六屆香港金融科技周（Hong Kong Fintech Week ）今日最後一天的實體論壇活動，在談及現今支付方式變化方面，香港Atome業務發展總經理余洋帆表示，現時的金融科技產品令青少年在消費上有更多元化，至於Atome提供的「先買後付」( buy now, pay later）可以幫助年輕一代在消費能力相對較低的情況下，可擁有更多的可能性，Atome提出的正是「頸椎解決方案」，令用戶在購物時只需先支付三分之一的價錢，餘額再分期付款。余洋帆又表示，與其他信用卡產品相比，Atome的信用額度較低，而且是利用社交商務平台幫助商戶獲得更多類似社交商務的可能性 。
余洋帆指，Atome目前已覆蓋9個市場，包括新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓、泰國、台灣，香港等地，公司將在下一季度擴大另外兩個，包括韓國和日本。他又指出，公司即將推出的對外社交商業平台，能增加各品牌、商戶之間的利潤率，透過幫助商家建立一個強大客戶流量，增加消費者和商戶之間的粘性。
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