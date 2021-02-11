恒指今早高開116點，早段曾跌最多14點，最多升220點，全日高低波幅235點。恒指收市升200點或0.8%，報25225點，成交金額1186億元，較上日減少7.53%，是10月7日1053.37億元成交後最少；國指升96點或1.09%，報8953點。恒生科技指數收報6375點，升1.62%。

藍籌30隻升，27隻下跌，3隻無升跌。比亞迪（1211）升7.79%，收報315.6元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升3.25%，收報286元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻74點；藥明生物（2269）跌4.9%，收報104.8元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低38點。

恒生科技指數成份股25隻升，4隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報44.2元，升4.37%；跌幅最大的是聯想（0992）收報8.3元，跌2.35%。

恒指低於10天線(25536.29點)、20天線(25391.9點)，及於50天線(25288.86點)前遇阻；科指同樣低於10天線(6465.84點)，亦受制於20天線(6399.8點)及50天線(6405.03點)。

北水南下合計淨流入9.27億元，終止連續1日流出。南水北上合計淨流入12.05億元人民幣，較上日增加64.79%，連續第6日流入，累計流入169.23億元。

午後消息股表現

深圳監管部門將於明日召開專題會議，討論花樣年（1777）、佳兆業（1638）兩個企業流動性問題。另，佳兆業理財產品逾期未付，郭英成稱將公布方案，股價再挫15%創新低。花樣年停牌；佳兆業創上市新低，見1.01元，收報1.01元，跌15.13%。

莊士機構（0367）：正初步洽談出售紅磡逸•酒店。收報0.9元，升3.4%。

聯想（0992）中期多賺87%，派息8仙。收報8.3元，跌2.35%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司公布業績，績前表現如下，澳博控股（0880）收報5.56元，跌1.07%。

恆大．珺瓏灣旗下財務公司據報再做次按套現，涉約100伙恒大（3333）收報2.36元，跌3.28%。

彭博社：恒汽（0708）擬出售Protean予電動車製造商Bedeo。收報3.58元，升0.28%。

美高梅中國（2282）第三季轉為EBITDA，1億元，去年同期為LBITDA，7.3億元。收報5.48元，跌0.54%。

宏利（0945）第三季收入淨額16億加元，按年跌23%，核心盈利15億加元，按年升10%，新造業務價值增22%。報154.4元，升0.98%。

的士保險龍頭傳拒接新單，泰加保險（6161）︰沒計劃停止該業務。收報0.66元，跌1.49%。

美國原油庫存意外大增。中石油（0857）收報3.62元，無升跌；中海油（0883）收報8.34元，跌0.83%；中石化（0386）收報3.82元，升1.06%。

發改委︰多家煤企主動降價，10月以來供煤大於耗煤。煤炭股向下，神華（1088）收報16.7元，跌0.95%；兗煤（1171）收報12.06元，跌1.95%；兗煤澳洲（3668）收報16.02元，無升跌；中煤能源（1898）收報4.71元，跌0.42%；伊泰（3948）收報5.9元，跌0.84%；南戈壁（1878）收報1.34元，升1.52%。

電力股普遍向上，中國電力（2380）收報4.05元，升2.02%；華潤電力（0836）收報20.95元，升3.2%；華能國電（0902）收報4.03元，升1.51%；大唐發電（0991）收報1.38元，跌0.72%；華電國際（1071）收報2.78元，跌0.36%。

明發（0846）首9月合約銷售升22%。收報0.465元，升3.33%。

比亞迪（1211）首10個月銷量增71%。收報315.6元，升7.79%。

中國奧園（3883）擬售旗下奧園健康（3662）55%權益予合生創展（0754）。惠譽將中國奧園評級下調至B+，展望負面。奧園見52周低2.47元，收報2.52元，跌7.01%；奧園健康收報3.73元，升0.27%；合生收報18.12元，跌1.95%。

破頂股表現

破頂股包括，譚仔國際（2217）創上市新高，見3.67元，收報3.54元，升3.51%；和譽（2256）創上市新高，見12.46元，收報12.46元，升0.48%；東方表行集團（0398）創52周高，見4.58元，收報4.52元，升0.44%；仁天科技控股（0885）停牌；旺旺（0151）創52周高，見6.26元，收報6.23元，跌0.16%；九龍建業（0034）創52周高，見10.44元，收報10.44元，升7.63%。

破底股方面

內房物管股破底，創上市新低的包括，佳兆業（1638）創上市新低，見1.01元，收報1.01元，跌15.13%。

創52周低的內房物管股破底，包括，招商局置地（0978）見52周低0.83元，收報0.84元，跌1.18%；世茂集團（0813）見52周低11元，收報11.16元，跌3.63%；雅居樂（3383）見52周低5.63元，收報5.68元，跌4.7%；時代中國（1233）見52周低4.74元，收報4.79元，跌3.43%；奧園（3883）見52周低2.47元，收報2.52元，跌7.01%；SOHO中國（0410）見52周低1.85元，收報1.85元，跌1.07%；越秀地產（0123）見52周低6.51元，收報6.51元，跌1.96%；粤海置地（0124）見52周低0.74元，收報0.75元，升1.35%。

醫療醫藥股破底，創上市新低的包括，藥明巨諾（2126）創上市新低，見12.1元，收報12.16元，跌5.59%；心通醫療（2160）創上市新低，見4.7元，收報4.79元，跌4.2%；諾輝健康（6606）創上市新低，見25.25元，收報26.05元，升1.76%；雲頂新耀（1952）創上市新低，見38.85元，收報38.85元，跌2.88%；嘉和生物（6998）創上市新低，見9.01元，收報9.18元，跌0.76%；先瑞達醫療（6669）創上市新低，見10.8元，收報10.88元，跌4.23%；華潤醫藥（3320）創上市新低，見3.57元，收報3.6元，跌0.28%；貝康醫療（2170）創上市新低，見8.94元，收報9.04元，跌6.32%；朝聚眼科（2219）創上市新低，見7.26元，收報7.38元，跌3.66%。

創52周低的醫療醫藥股破底，包括，維亞生物（1873）見52周低4.78元，收報5.02元，升2.03%；翰森製藥（3692）見52周低16.26元，收報16.4元，跌1.68%；麗珠醫藥（1513）見52周低25.1元，收報25.65元，無升跌；威高股份（1066）見52周低11.76元，收報11.82元，跌1.83%；愛康醫療（1789）見52周低7.14元，收報7.27元，跌0.14%；佳兆業健康（0876）見52周低0.089元，收報0.097元，跌19.17%。

內需股破底，包括，宇華教育（6169）見52周低3.26元，收報3.28元，跌1.2%；楓葉教育（1317）見52周低1.12元，收報1.17元，無升跌；海底撈（6862）見52周低19.54元，收報19.96元，跌2.4%；呷哺呷哺（0520）見52周低5.4元，收報5.47元，升0.18%。

其他破底股包括，翠華控股（1314）創上市新低，見0.23元，收報0.241元，升1.26%；第七大道（0797）見52周低2.27元，收報2.34元，跌2.09%；中國燃氣（0384）見52周低17.78元，收報17.84元，跌3.88%；經營759阿信屋的CEC國際（0759）見52周低0.65元，收報0.67元，無升跌；電視廣播（0511）見52周低5.78元，收報5.8元，跌0.34%；星島（1105）見52周低0.61元，收報0.61元，跌4.69%；捷榮國際（2119）見52周低0.97元，收報0.99元，升1.02%。

異動股

上升異動股，包括，太陽國際（8029）收報0.7元，升32.08%；百富環球（0327）收報6.2元，升23.75%；創勝集團醫藥（6628）收報42.25元，升20.71%；創維集團（0751）收報4.89元，升16.15%；裕承科金（0279）收報0.275元，升16.03%；醫思醫療（2138）收報12.7元，升14.41%；易鑫集團（2858）收報1.61元，升13.38%；匯安智能科技（8379）收報0.17元，升13.33%；景福集團（0280）收報0.485元，升10.23%；聯眾（6899）收報0.46元，升9.52%；譽宴（1483）收報1.5元，升9.49%。

下跌異動股，包括，佳兆業健康（0876）見52周低0.089元，收報0.097元，跌19.17%；佳兆業（1638）創上市新低，見1.01元，收報1.01元，跌15.13%；恒騰（0136）收報2.34元，跌12.03%；佳兆業美好（2168）見52周低15元，收報15.1元，跌11.18%；中國宏橋（1378）收報7.78元，跌7.93%；江山控股（0295）收報0.066元，跌7.04%；奧園（3883）見52周低2.47元，收報2.52元，跌7.01%；高鑫零售（6808）收報3.46元，跌6.99%；山水水泥（0691）收報1.91元，跌6.37%；貝康醫療（2170）創上市新低，見8.94元，收報9.04元，跌6.32%。

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