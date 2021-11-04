焦利進一步指出，隨著集團進一步發展，料資產負債比率仍然會有點提升，但是他們仍然可依發展情況去控制好。他強調，集團的負債和其他內房不同的是，其負債主要與股東貸款有關，外部的負債並不高。另集團由金威啤酒轉型專注地產發展，已經在2020年度實現首度派息，他指出，今後一方面會優先將資金用於現有項目及更多開發，現時已有10多個項目在手，累計建築面積為340萬平法米，另一方面將來會隨著業績而穩定提升，並優化股息政策。董事總經理李永剛強調，集團從過往金威啤酒轉型專注做地產業務，會在大灣區9個城市內尋找發展機會。

香港部署發展北部都會區，焦利稱，集團旗下位於深圳黃金珠寶產業重地水貝附近的深圳粵海城，會為珠寶行業作為主題，既與當地交通網絡與深圳各地建立聯繫，亦鄰近北部都會區及與香港聯繫的3個口岸，隨著珠寶行業進行產業升級、智能化，他相信料會有助深港之間的合作互助。他預期，集團除了在該盤銷售物業之外，可可享長期持有的價值。該盤西北公寓部份自9月底已交付面積，佔可銷售面積達76.2%。副總經理楊青君指出，深圳粵海城本身除了作為產業的地標之外，亦會引進資訊科技及品牌建成商業地標，將於明年7月份開業。

至於該集團剛於9月份以122.79億元在廣州白雲新城投得雲港城三幅地塊，焦利指出，可建樓面達50.6萬平方米，當中住宅部份可安排於2022年預售。至於商業辦公樓方面，鄰近供應稀缺，並以出租為主，因此他們對該盤的銷售有信心。

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