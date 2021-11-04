澳博第三季度的經調整LBITDA（除息稅、折舊及攤銷前虧損）為4.6億元，比去年同期的7.82億元收窄。首9個月的經調整LBITDA則為9.7億元，亦較去年同期的17.66億元有所收窄。所有存款合計27.95億元，債項達204.06億元。

旗艦項目上葡京累計總投資378億元，截至9月底止9個月的開業前開支達8.6億元，第三季度錄毛收益1.28億元，LBITDA則為1.76億元。另一旗艦項目新葡京的LBITDA亦達1.15億元，較去年同期的LBITDA共3.8億元，有所改善。

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