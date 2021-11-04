澳博第三季虧損擴大至12.48億 受上葡京開業前開支影響
文章日期：2021年11月4日 17:35
澳門博彩（0880）公布截至9月底止第三度業績，股東應佔虧損12.48億元，比去年同期虧損增加21.05%。首9個月虧損則達27.14億元，按年增加11.05%。虧損增加，主要反映上葡京開業前開支及折舊以及利息支出的負擔有關。
澳博第三季度的經調整LBITDA（除息稅、折舊及攤銷前虧損）為4.6億元，比去年同期的7.82億元收窄。首9個月的經調整LBITDA則為9.7億元，亦較去年同期的17.66億元有所收窄。所有存款合計27.95億元，債項達204.06億元。
旗艦項目上葡京累計總投資378億元，截至9月底止9個月的開業前開支達8.6億元，第三季度錄毛收益1.28億元，LBITDA則為1.76億元。另一旗艦項目新葡京的LBITDA亦達1.15億元，較去年同期的LBITDA共3.8億元，有所改善。
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