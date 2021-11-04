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澳博第三季虧損擴大至12.48億 受上葡京開業前開支影響

文章日期：2021年11月4日 17:35

澳門博彩（0880）公布截至9月底止第三度業績，股東應佔虧損12.48億元，比去年同期虧損增加21.05%。首9個月虧損則達27.14億元，按年增加11.05%。虧損增加，主要反映上葡京開業前開支及折舊以及利息支出的負擔有關。