截至10月31日，中國海外系列公司錄得已認購物業銷售約187.75億元，預期將於往後數月內轉化為合約物業銷售。

10月份，集團在北京和杭州收購了三幅地塊，應佔樓面面積合共約531,407.87平方米。集團就相關土地收購應付的土地出讓金約116.29億元。1至10月，收購的土地累計應佔樓面面積約9,540,175.99平方米，累計應付的土地出讓金約為1117.86億元。

旗下中國海外宏洋（0081）10月份實現合約銷售額40.06億元及合約銷售面積374,300平方米，分別按年下跌49.7%及37.5%。1至10月，累計合約銷售額600.38億元及合約銷售面積4,783,000平方米，分別按年增加14.2%及10.5%。截至年10月底，累計認購未簽約額14.74億元及認購未簽約面積115,800平方米。

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