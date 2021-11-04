中海外10月合約銷售額跌6% 中海宏洋跌49%
文章日期：2021年11月4日 17:36
中海外（0688）公布，10月份合約物業銷售金額約271.82億元人民幣(下同)，按年跌6.0%，按月升33.42%；而相應的已售樓面面積約為1,264,100平方米，按年下跌26.1%。首10月累計合約物業銷售金額約3,024.84億元，相應的累計已售樓面面積約15,235,500平方米，分別按年增加5.7%及按年下跌1.2%。
截至10月31日，中國海外系列公司錄得已認購物業銷售約187.75億元，預期將於往後數月內轉化為合約物業銷售。
10月份，集團在北京和杭州收購了三幅地塊，應佔樓面面積合共約531,407.87平方米。集團就相關土地收購應付的土地出讓金約116.29億元。1至10月，收購的土地累計應佔樓面面積約9,540,175.99平方米，累計應付的土地出讓金約為1117.86億元。
旗下中國海外宏洋（0081）10月份實現合約銷售額40.06億元及合約銷售面積374,300平方米，分別按年下跌49.7%及37.5%。1至10月，累計合約銷售額600.38億元及合約銷售面積4,783,000平方米，分別按年增加14.2%及10.5%。截至年10月底，累計認購未簽約額14.74億元及認購未簽約面積115,800平方米。
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