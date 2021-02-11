對於中期基礎設施方案業務（ISG）收入創新高，經營虧損按年收窄81%至1700萬美元，執行副總裁兼數據中心團隊總裁Kirk Skaugen表示，疫情加快雲業務發展，加上集團是使用與競爭對手不同的ODM Plus 模式，擁有自己的製造工廠，構建主板系統等所有集成，這亦有助於公司獲得更多利潤。Kirk Skaugen表示，有信心ISG業務可於下一財季扭虧為盈，並成為集團未來主要增長引擎。

對於「缺芯」問題， 智能設備業務集團總裁Luca Rossi表示，晶片短缺會影響公司的業務，並相信短缺會持續到明年上半年。Luca Rossi表示，相對其他競爭對手，聯想處於一個更好的位置， 主要因為集團已擁有一個獨特的硬件製造商，這亦給予公司機會，具有議價能力，以戰略方式確保個人電腦供應增長。

聯想董事長兼首席執行官楊元慶表示，晶片價格上漲可能會影響集團「健康的利潤底線」。楊元慶認為部分組件正在增加成本僅是因為供應、需求和市場法則，但是，還有其他組件正在降低成本，總體而言聯想在產品複雜物料清單中，將不受影響下進行管理。楊元慶又指出，儘管晶片可能會增加成本，但消費者和商業之間更好的組合以及附加服務等市場優勢，同樣會為公司帶來更好利潤。

記者：陳麗歡

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