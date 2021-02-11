胡稱，該行正嘗試實際上將客戶融入整個產品流程，從定義痛點到設計的第一個初始階段，下一個階段的開發，然後最後是產品和反饋，故他認為，客戶是該行團隊的一部分。

匯豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶體驗策劃及市場主管許長虹表示，去年以來，以客戶需求為出發點，該行已推出逾200項數碼服務及產品，包括幫助客戶簡化流程的手機銀行流程等，目前該行已在全球與超過100間金融科技初創合作，希望支持全球領先的科技品牌和金融科技企業創新，該行亦希望能繼續深入與政府、監管和其他行業參與者合作，不斷推動香港金融科技的發展。

許指，在大灣區內，該行近年積極發展和推動電子數碼化，跨境理財通「南向通」客戶只需30分鐘可完成開戶，並實現理財通業務七乘廿四小時全線上服務。該行在大灣區現有分行中設立近60間匯豐大灣區理財通中心，並建立起5000人的理財通服務員工隊伍，今年在香港還會增聘300至400名理財專員。

記者：胡學能

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