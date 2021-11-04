長和旗下電訊旗艦第三季毛利總額按年跌3%
文章日期：2021年11月4日 19:17
長和（0001）旗下歐洲及港澳地區的電訊業務旗艦長江和記集團電訊（CK Hutchison Group Telecom，下稱長和集團電訊）公布第三季度財務數據顯示，首三季收入按年跌2%至74.29億歐元；同期的毛利總額達51.9億歐元，按年跌4%。第三季的收入按季增長4%至25.28億歐元，按年比較跌1%；季內的毛利總額達17.66億歐元，按季增長3%，按年跌3%。
過去三季，長和集團電訊的資本開支達17億歐元，按年增加34%；整體客戶人數達4150萬名，按年跌1%；客戶流失率為1.1%；淨負債為16億歐元，按年減少77%。按主要營運地區計算，以3英國為主的英國業務儘管受疫情影響，但是隨著活躍用戶數目增加，加上期內保留的高增值用戶支持下，流失率保持穩定，因此首三季的毛利總額達10.77億鎊，按年增長0.28%，資本開支達4.98億鎊，支付牌照費用2.8億鎊。若純以第三季計，毛利總額達3.58億鎊，按年跌1%。
至於以Wind Tre為主的意大利電訊業務方面，受到激烈競爭影響，首三季的毛利總額達24.02億歐元，按年減少9%；資本開支達7.7億歐元，按年大增42%。若純以第三季計，毛利總額達8.22億歐元，按年跌10%。
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