過去三季，長和集團電訊的資本開支達17億歐元，按年增加34%；整體客戶人數達4150萬名，按年跌1%；客戶流失率為1.1%；淨負債為16億歐元，按年減少77%。按主要營運地區計算，以3英國為主的英國業務儘管受疫情影響，但是隨著活躍用戶數目增加，加上期內保留的高增值用戶支持下，流失率保持穩定，因此首三季的毛利總額達10.77億鎊，按年增長0.28%，資本開支達4.98億鎊，支付牌照費用2.8億鎊。若純以第三季計，毛利總額達3.58億鎊，按年跌1%。

至於以Wind Tre為主的意大利電訊業務方面，受到激烈競爭影響，首三季的毛利總額達24.02億歐元，按年減少9%；資本開支達7.7億歐元，按年大增42%。若純以第三季計，毛利總額達8.22億歐元，按年跌10%。

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